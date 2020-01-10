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Атлетико потерял Коке на финал Суперкубка Испании против Реала

10 января 11:51 468 Читати українською
Атлетико потерял Коке на финал Суперкубка Испании против Реала
Коке / AS

Хавбек Коке не сможет помочь Атлетико в решающем матче за Суперкубок Испании.

116’ Федерико Вальверде
 
116’ Федерико Вальверде

Полузащитник получил рецидив травмы в полуфинале против Барселоны, информирует AS.

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Диего Симеоне решил выпустить лидера своей команды в перерыве, несмотря на проблемы с подколенным сухожилием. Коке даже успел отметиться голом, однако на 72 минуте был вынужден уступить место на поле Маркосу Льоренте. 28-летний полузащитник уже вылетел из Саудовской Аравии в Мадрид, где клубные врачи определят тяжесть травмы игрока.

Напомним, битва за Суперкубок Испании между Атлетико и Реалом состоится 12 января, начало в 20:00 по киевскому времени.

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Теги
Испания Атлетико Атлетико Суперкубок Испании Реал Мадрид - Атлетико Коке Коке
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