Атлетико потерял Коке на финал Суперкубка Испании против Реала

Хавбек Коке не сможет помочь Атлетико в решающем матче за Суперкубок Испании.

Полузащитник получил рецидив травмы в полуфинале против Барселоны, информирует AS.

Барселона – Атлетико – 2:3 – видео голов и обзор матча

Диего Симеоне решил выпустить лидера своей команды в перерыве, несмотря на проблемы с подколенным сухожилием. Коке даже успел отметиться голом, однако на 72 минуте был вынужден уступить место на поле Маркосу Льоренте. 28-летний полузащитник уже вылетел из Саудовской Аравии в Мадрид, где клубные врачи определят тяжесть травмы игрока.

Напомним, битва за Суперкубок Испании между Атлетико и Реалом состоится 12 января, начало в 20:00 по киевскому времени.

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