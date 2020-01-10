Барселона – Атлетико: (не)справедливая победа "матрасников", классическое фиаско имени Вальверде и провальный арбитраж

В рамках полуфинального матча Суперкубка Испании между Барселоной и Атлетико победу праздновал клуб из Мадрида.

Матч начался в динамичном темпе с атаками в обе стороны. На первых минутах более активно выглядел Атлетико, который провёл угловой и ряд атак с подачами в штрафную – никакой опасности для ворот каталонцев они не представляли. Барса огрызнулась дебютным моментом аж на 9-й минуте усилиями Видаля, слабо выстрелившего с линии штрафной мимо правой штанги. В дальнейшем "блаугранас" всё больше и больше забирали мяч под свой контроль, хотя болезненные столкновения Нето с Корреа и Облака с Суаресом несколько сбили начальный темп игры чемпиона.

Барселона – Атлетико – 2:3 – видео голов и обзор матча

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В середине тайма Барселона окончательно захватила инициативу, заставив Атлетико отсиживаться на своей половине поля без всякой мысли на контригру. Это довольно быстро могло привести ко взятию ворот мадридцев: так, на 23-й минуте Месси продрался на левый край штрафной благодаря остроумному пасу пяткой от Альбы, после чего мощно пробил метров с шести – Облак спас "матрасников"! На 29-й Лионель попытался исполнить шедевр, закрутив мяч с дистанции в дальнюю девятку, но получилось слишком неточно. Атлетико ответил на эти моменты стандартом в исполнении Эрреры – мексиканец хитро пробил с фланга под ближнюю штангу, но Нето не спал.

В последней трети первого тайма каталонцы максимально приблизились к голу. Так, на 34-й минуте Гризманн сбросил подачу с углового на дальнюю штангу, где готов был замыкать Суарес – Савич в последний момент головой успел перевести мяч на угловой. После этого в штрафной мадридцев произошло падение Умтити, за которое жёлтую карточку получил Партей – впрочем, пенальти арбитр не назначил, удивив футболистов.

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Лучший же шанс упустил Гризманн, запоров выход один-на-один с Облаком на 40-й минуте. В конце концов, на 41-й Суарес классным ударом в касание замкнул прострельную передачу Альбы на левый край штрафной – Облак поймал мяч!

Первый тайм так и завершился без голов, но они прилетели на старте второго. Чоло Симеоне выпустил в перерыве Коке, а тот уже через 20 секунд после возобновления игры вывел Атлетико вперёд в результате контратаки (обрезался Видаль) – капитан "матрасников" вышел один-на-один с Нето, пробив под левую штангу. Впрочем, уже через пять минут Барса сравняла счёт: Суарес на линии штрафной зацепился за подачу Видаля, а Месси, подобрав мяч, протаранил двух защитников и пробил с правой (!) в левый угол – 1:1!

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Этот гол стал триггером для "блаугранас", которые прижали соперника к его воротам, начав организовывать момент за моментом. Так, на 54-й минуте Месси выстрелил метров с 22-х низом, а на 56-й Гризманн подхватил удачный отскок на трети поля соперника, ворвался на левый край штрафной и попытался перебросить Облака – в обоих случаях Ян поймал мяч. На 60-й же каталонцы забили второй Лео поймал "круглого" после неудачной борьбы Видаля за подачу, пробросил мяч мимо Сауля и отправил его в дальний нижний угол! Все было бы прекрасно, если бы не игра рукой, замеченная на видеоповторе – гол отменили.

Тем не менее, взятие ворот Атлетико назревало. На 62-й оно таки случилось: Альба исполнил классный навес на дальнюю штангу, Суарес замкнул ударом головой под перекладину, а Облак в сногсшибательном прыжке парировал – впрочем, на добивании тут же оказался Гризманн!

После этого каталонцы провели ещё два классных эпизода: на 64-й минуте Месси сместился с правого фланга и пробил мимо ближней девятки, а на 66-й Суарес выстрелил из пределов штрафной после передачи Месси – Облак спас мадридцев!

Постепенно Атлетико стал выравнивать игру, но на 75-й минуте для "матрасников" всё могло завершиться: Видаль получил диагональ на правый край штрафной и прострелил вдоль ворот, а Пике замкнул – быть бы 3:1, если бы не плечо Артуро. Оно оказалось в офсайде, из-за чего гол снова отменили.

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Этот момент стал ключевым, ведь уже на 80-й мадридцы сравняли счёт усилиями Витоло, вырвавшегося один-на-один с Нето и получившего по ногам у ворот. Арбитр назначил пенальти, а Мората уверенно его реализовал – 2:2!

Барселону колыхнуло. Это стало понятно после эпизода на 83-й минуте, когда Пике откровенно заблокировал прострел с правого фланга рукой. На этот раз арбитр решил простить каталонцев, но уже на 86-й очередная пропущенная контратака Атлетико привела к третьему взятию ворот "блаугранас": Мората вывел Корреа на свидание с голкипером, а тот пробил с рикошетом – мяч по высокой дуге опустился за линию. 2:3.

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В компенсированное время Барса едва не пропустила четвёртый гол – Нето спас свою команду при выходе Льоренте один-на-один, но от поражения это уже не спасло. Атлетико вышел в финал Суперкубка Испании, в котором соперником станет Реал. Матч пройдёт 12 января.

Барса не заслуживала поражения, но победа Атлетико – логичная

Битва между Атлетико и Барселоной в полуфинале Суперкубка стала одним из лучших матчей между грандами в текущем сезоне. Здесь было чистое безумие: доминация Барселоны, куча ошибок арбитров, гол мадридцев через 20 секунд после начала второго тайма, отменённый победный мяч "блаугранас" и неожиданный ренессанс "матрасников", стычка между Фелишем и Месси, настоящий театр в исполнении Симеоне на бровке... За это мы и любим футбол, хотя некоторые моменты во встрече оказались совершенно антифутбольными.

Парадокс финального результата заключается в том, что Барселона доминировала примерно 75 минут встречи и была близка к абсолютно справедливому разгрому Атлетико. Каталонцы на момент отмены гола Видаля вели матч просто с бешеной статистикой: 15:3 по ударам (9:3 в створ), 13:1 по пасам под удар, 73% владения мячом, 30% игры на трети поля соперника и всего 17% на трети "блаугранас" – и это без учёта двух отмененных голов.

Тепловая карта до 75-й минуты матча. Редко в топ-матчах приходится видеть такую большое красное пятно в штрафной – тем более, когда это штрафной Атлетико.

Это был, пожалуй, лучший футбол подопечных Эрнесто Вальверде в сезоне – как по качеству, так и по стабильности. Атлетико выглядел обречённо.

Почему Атлетико перевернул игру в конце? Во многом, мадридцам невероятно повезло: шаткие 2:1 при 12-ти выстрелах Барсы из пределов штрафной (3 – с расстояния в шесть метров), 9-ти попаданиях в створ и двух отменённых голах (один откровенно чистый) – что это, как не помощь с неба? Впрочем, стоит отметить действия Облака, тянувшего "матрасников" всеми силами – он исполнил 7 сейвов и несколько раз выбил опасные подачи ценой болезненных столкновений с нападающими. Лучшее же описание финальному результату дал тактический эксперт Вадим Лукомский:

«Атлетико» выиграл у «Барсы» по рецепту «Барсы». У них было куча матчей, где играли плохо, но Тер Стеген и Месси тащили.



Вот так выглядит обратка. В ролях Облак и Мората. — Вадим Лукомский (@vadimlukomski) January 9, 2020

Впрочем, дело не только в карме. Во-первых, следует похвалить Диего Симеоне: он реагировал на игру максимально быстро, потратив все замены за половину второго тайма – первые две из них привели ко взятию ворот Барселоны (Коке забил через 20 секунд, Витоло заработал пенальти). Аргентинец постоянно искал какие-то варианты для изменения игры, не отходил от бровки, оказывал давление и на арбитров, и на соперника. В принципе, "матрасники" успокоили матч уже на 70-х минутах (хотя и пропустили ещё раз), а в концовке встречи они прямо таки разорвали Барсу на контратаках. Случайным настолько крутой поворот событий на поле не бывает.

Во-вторых, ничего удивительного в полуфинале Суперкубка не произошло. Подопечные Эрнесто Вальверде провели далеко не первый поединок в текущем сезоне с подобным сценарием: хорошее начало, забитые голы, перманентное давление – и неожиданное выключение на 20-30 минут. Наиболее ярким примером стало фиаско с Хетафе, когда каталонцы пропустили трижды за семь минут после часа тотального доминирования; недавно же "блаугранас" потеряли очки с Эспаньолом, глупо оставшись в меньшинстве и пропустив под финальный свисток. Характерно, что эти неудачи также случились в гостях – в текущем сезоне Барселона проиграла четыре матча на выезде (Атлетик, Гранада, Хетафе, Атлетико) и столько же раз расписала там ничью (Осасуна, Боруссия Д, Реал Сосьедад, Эспаньол).

Таким образом, имеем не очень справедливый результат на табло – каталонцы могли и должны были громить Атлетико ещё в середине второго тайма, а судьи откровенно спасли мадридцев. Впрочем, победа последних также выглядит логичной: их тренер больше работал, футболисты не транжирили моменты и тоже страдали от арбитража, а сама Барселона просто в очередной раз выключилась из выездной игры – и в очередной раз её болезненно наказали.

Арбитры провалили матч

Второй полуфинал Суперкубка Испании обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Луисом Гонсалесом Гонсалесом. Действия этой компании не понравились с самого начала матча: во-первых, удивлял выборочный либерализм рефери – футболисты Атлетико активно применяли привычную для себя тактику мелкого фола и несколько раз действовали слишком грубо, но по количеству нарушений в первом тайме неожиданно вела Барселона – 9:6.

При этом единственная жёлтая карточка до перерыва была продемонстрирована опорнику "матрасников" Партею за обычную толкотню при борьбе за подачу с углового. Ещё более странным эпизод стал от того, что Гонсалес Гонсалес зафиксировал этот фол в штрафной, но не назначил за него пенальти.

Также его бригада проморгала важный момент под занавес первого тайма и неправильно повела себя по его завершению. Всё началось с эпизода на правом краю штрафной, когда Фелиш пытался замкнуть подачу Корреа: ударить по мячу не получилось, а вот немного задеть локтем Альбу – вполне. Жорди в ответ ткнул пальцем в лицо Жоао, а тот резко отбросил его руку. Уже здесь арбитр должен был подойти к футболистам и провести разъяснительную беседу.

После свистка на перерыв конфликт с подростком решил продолжить Месси – оба что-то сказали друг другу, сошлись головами, после чего португальца буквально снесли Суарес и Бускетс. Фелиша, в свою очередь, пошёл спасать мощный центрбэк Савич. Произошла серьёзная потасовка, но её можно было избежать в случае своевременного разговора с Альбой.

В конце концов, настоящий карнавал был устроен с видеоповторами, которые Гонсалес Гонсалес просматривал лично. К отменённому гола Месси вопросов быть не может (он действительно подыграл себе рукой), а вот в случае с офсайдом Видаля на 75-й минуте имеем классическую ситуацию из АПЛ – минимальное положение "вне игры" трудно разглядеть даже с максимальным увеличением изображения.

УЕФА отреагировал на подобные скандалы ещё в декабре, начав работу над изменением правила фиксации офсайда – чиновники хотят, чтобы его свистели только в случае явного преимущества нападающего примерно в корпус. Пока Регламент остаётся старым, но рефери получили чёткий сигнал – микроофсайды не нужны. Гонсалес Гонсалес проигнорировал негласную рекомендацию, не засчитав гол.

В конце концов, никаких оправданий не может быть на 83-й минуте, когда Пике заблокировал прострел Мораты. Рука увеличивала объём тела, а отскока не было – это должен был быть пенальти. Если это не "точка", то и Месси не играл рукой на 54-й минуте.

Все эти скандальные решения вряд ли могут служить Барселоне оправданием для такого шокирующего поражения (критические ошибки летели в обе стороны), но они были и с этим надо что-то делать – в частности, нужно срочно убирать микроофсайды. Впрочем, у арбитража Гонсалеса Гонсалеса был и маленький плюс: выставочный матч в аравийской пустыне получил яркие краски – в подобных турнирах "дух игры" действительно более важен, чем корректная работа VAR. Хотя, по такой логике можно и вообще без правил играть.

Интересные факты:

– Барселона впервые за 21 год проиграла, ведя в счёте за 10 минут до конца матча.

– Ансу Фати стал самым молодым футболистом, сыгравшим в Суперкубке Испании (17 лет 70 дней).

– Месси забил 31-й гол в ворота Атлетико в 40 матчах. Также он отличился 14-м голом в Суперкубке Испании, оставаясь лучшим бомбардиром турнира (вторым идёт Рауль с семью мячами).

– Атлетико при Диего Симеоне впервые забил Барселоне три гола в одном матче и добыл всего лишь третью победу над "блаугранас". До этого "матрасники" дважды выбили каталонцев из плей-офф Лиги чемпионов.

– В финале Суперкубка Испании не будет ни действующего чемпиона, ни действующего обладателя Кубка.

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