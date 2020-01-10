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Барселона – Атлетико: (не)справедливая победа "матрасников", классическое фиаско имени Вальверде и провальный арбитраж

10 января 03:09 2442 Читати українською
Барселона – Атлетико: (не)справедливая победа "матрасников", классическое фиаско имени Вальверде и провальный арбитраж
Барселона – Атлетико: отчет на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Михаил Юхименко Михаил Юхименко

В рамках полуфинального матча Суперкубка Испании между Барселоной и Атлетико победу праздновал клуб из Мадрида.

51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

Матч начался в динамичном темпе с атаками в обе стороны. На первых минутах более активно выглядел Атлетико, который провёл угловой и ряд атак с подачами в штрафную – никакой опасности для ворот каталонцев они не представляли. Барса огрызнулась дебютным моментом аж на 9-й минуте усилиями Видаля, слабо выстрелившего с линии штрафной мимо правой штанги. В дальнейшем "блаугранас" всё больше и больше забирали мяч под свой контроль, хотя болезненные столкновения Нето с Корреа и Облака с Суаресом несколько сбили начальный темп игры чемпиона.

Барселона – Атлетико – 2:3 – видео голов и обзор матча

Барселона – Атлетико: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Суперкубка Испании – как это было

В середине тайма Барселона окончательно захватила инициативу, заставив Атлетико отсиживаться на своей половине поля без всякой мысли на контригру. Это довольно быстро могло привести ко взятию ворот мадридцев: так, на 23-й минуте Месси продрался на левый край штрафной благодаря остроумному пасу пяткой от Альбы, после чего мощно пробил метров с шести – Облак спас "матрасников"! На 29-й Лионель попытался исполнить шедевр, закрутив мяч с дистанции в дальнюю девятку, но получилось слишком неточно. Атлетико ответил на эти моменты стандартом в исполнении Эрреры – мексиканец хитро пробил с фланга под ближнюю штангу, но Нето не спал.

В последней трети первого тайма каталонцы максимально приблизились к голу. Так, на 34-й минуте Гризманн сбросил подачу с углового на дальнюю штангу, где готов был замыкать Суарес – Савич в последний момент головой успел перевести мяч на угловой. После этого в штрафной мадридцев произошло падение Умтити, за которое жёлтую карточку получил Партей – впрочем, пенальти арбитр не назначил, удивив футболистов.

Фелиш устроил стычки с Месси, Суаресом и Альбой в полуфинале Суперкубка Испании

Лучший же шанс упустил Гризманн, запоров выход один-на-один с Облаком на 40-й минуте. В конце концов, на 41-й Суарес классным ударом в касание замкнул прострельную передачу Альбы на левый край штрафной – Облак поймал мяч!

Первый тайм так и завершился без голов, но они прилетели на старте второго. Чоло Симеоне выпустил в перерыве Коке, а тот уже через 20 секунд после возобновления игры вывел Атлетико вперёд в результате контратаки (обрезался Видаль) – капитан "матрасников" вышел один-на-один с Нето, пробив под левую штангу. Впрочем, уже через пять минут Барса сравняла счёт: Суарес на линии штрафной зацепился за подачу Видаля, а Месси, подобрав мяч, протаранил двух защитников и пробил с правой (!) в левый угол – 1:1!

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Этот гол стал триггером для "блаугранас", которые прижали соперника к его воротам, начав организовывать момент за моментом. Так, на 54-й минуте Месси выстрелил метров с 22-х низом, а на 56-й Гризманн подхватил удачный отскок на трети поля соперника, ворвался на левый край штрафной и попытался перебросить Облака – в обоих случаях Ян поймал мяч. На 60-й же каталонцы забили второй Лео поймал "круглого" после неудачной борьбы Видаля за подачу, пробросил мяч мимо Сауля и отправил его в дальний нижний угол! Все было бы прекрасно, если бы не игра рукой, замеченная на видеоповторе – гол отменили.

Тем не менее, взятие ворот Атлетико назревало. На 62-й оно таки случилось: Альба исполнил классный навес на дальнюю штангу, Суарес замкнул ударом головой под перекладину, а Облак в сногсшибательном прыжке парировал – впрочем, на добивании тут же оказался Гризманн!

После этого каталонцы провели ещё два классных эпизода: на 64-й минуте Месси сместился с правого фланга и пробил мимо ближней девятки, а на 66-й Суарес выстрелил из пределов штрафной после передачи Месси – Облак спас мадридцев!

Постепенно Атлетико стал выравнивать игру, но на 75-й минуте для "матрасников" всё могло завершиться: Видаль получил диагональ на правый край штрафной и прострелил вдоль ворот, а Пике замкнул – быть бы 3:1, если бы не плечо Артуро. Оно оказалось в офсайде, из-за чего гол снова отменили.

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Этот момент стал ключевым, ведь уже на 80-й мадридцы сравняли счёт усилиями Витоло, вырвавшегося один-на-один с Нето и получившего по ногам у ворот. Арбитр назначил пенальти, а Мората уверенно его реализовал – 2:2!

Барселону колыхнуло. Это стало понятно после эпизода на 83-й минуте, когда Пике откровенно заблокировал прострел с правого фланга рукой. На этот раз арбитр решил простить каталонцев, но уже на 86-й очередная пропущенная контратака Атлетико привела к третьему взятию ворот "блаугранас": Мората вывел Корреа на свидание с голкипером, а тот пробил с рикошетом – мяч по высокой дуге опустился за линию. 2:3.

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В компенсированное время Барса едва не пропустила четвёртый гол – Нето спас свою команду при выходе Льоренте один-на-один, но от поражения это уже не спасло. Атлетико вышел в финал Суперкубка Испании, в котором соперником станет Реал. Матч пройдёт 12 января.

Барса не заслуживала поражения, но победа Атлетико – логичная

Битва между Атлетико и Барселоной в полуфинале Суперкубка стала одним из лучших матчей между грандами в текущем сезоне. Здесь было чистое безумие: доминация Барселоны, куча ошибок арбитров, гол мадридцев через 20 секунд после начала второго тайма, отменённый победный мяч "блаугранас" и неожиданный ренессанс "матрасников", стычка между Фелишем и Месси, настоящий театр в исполнении Симеоне на бровке... За это мы и любим футбол, хотя некоторые моменты во встрече оказались совершенно антифутбольными.

Парадокс финального результата заключается в том, что Барселона доминировала примерно 75 минут встречи и была близка к абсолютно справедливому разгрому Атлетико. Каталонцы на момент отмены гола Видаля вели матч просто с бешеной статистикой: 15:3 по ударам (9:3 в створ), 13:1 по пасам под удар, 73% владения мячом, 30% игры на трети поля соперника и всего 17% на трети "блаугранас" – и это без учёта двух отмененных голов.

Тепловая карта до 75-й минуты матча. Редко в топ-матчах приходится видеть такую большое красное пятно в штрафной тем более, когда это штрафной Атлетико.

Это был, пожалуй, лучший футбол подопечных Эрнесто Вальверде в сезоне – как по качеству, так и по стабильности. Атлетико выглядел обречённо.

Почему Атлетико перевернул игру в конце? Во многом, мадридцам невероятно повезло: шаткие 2:1 при 12-ти выстрелах Барсы из пределов штрафной (3 – с расстояния в шесть метров), 9-ти попаданиях в створ и двух отменённых голах (один откровенно чистый) – что это, как не помощь с неба? Впрочем, стоит отметить действия Облака, тянувшего "матрасников" всеми силами – он исполнил 7 сейвов и несколько раз выбил опасные подачи ценой болезненных столкновений с нападающими. Лучшее же описание финальному результату дал тактический эксперт Вадим Лукомский:

Впрочем, дело не только в карме. Во-первых, следует похвалить Диего Симеоне: он реагировал на игру максимально быстро, потратив все замены за половину второго тайма – первые две из них привели ко взятию ворот Барселоны (Коке забил через 20 секунд, Витоло заработал пенальти). Аргентинец постоянно искал какие-то варианты для изменения игры, не отходил от бровки, оказывал давление и на арбитров, и на соперника. В принципе, "матрасники" успокоили матч уже на 70-х минутах (хотя и пропустили ещё раз), а в концовке встречи они прямо таки разорвали Барсу на контратаках. Случайным настолько крутой поворот событий на поле не бывает.

Во-вторых, ничего удивительного в полуфинале Суперкубка не произошло. Подопечные Эрнесто Вальверде провели далеко не первый поединок в текущем сезоне с подобным сценарием: хорошее начало, забитые голы, перманентное давление – и неожиданное выключение на 20-30 минут. Наиболее ярким примером стало фиаско с Хетафе, когда каталонцы пропустили трижды за семь минут после часа тотального доминирования; недавно же "блаугранас" потеряли очки с Эспаньолом, глупо оставшись в меньшинстве и пропустив под финальный свисток. Характерно, что эти неудачи также случились в гостях – в текущем сезоне Барселона проиграла четыре матча на выезде (Атлетик, Гранада, Хетафе, Атлетико) и столько же раз расписала там ничью (Осасуна, Боруссия Д, Реал Сосьедад, Эспаньол).

Таким образом, имеем не очень справедливый результат на табло – каталонцы могли и должны были громить Атлетико ещё в середине второго тайма, а судьи откровенно спасли мадридцев. Впрочем, победа последних также выглядит логичной: их тренер больше работал, футболисты не транжирили моменты и тоже страдали от арбитража, а сама Барселона просто в очередной раз выключилась из выездной игры – и в очередной раз её болезненно наказали.

Арбитры провалили матч

Второй полуфинал Суперкубка Испании обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Луисом Гонсалесом Гонсалесом. Действия этой компании не понравились с самого начала матча: во-первых, удивлял выборочный либерализм рефери – футболисты Атлетико активно применяли привычную для себя тактику мелкого фола и несколько раз действовали слишком грубо, но по количеству нарушений в первом тайме неожиданно вела Барселона – 9:6.

При этом единственная жёлтая карточка до перерыва была продемонстрирована опорнику "матрасников" Партею за обычную толкотню при борьбе за подачу с углового. Ещё более странным эпизод стал от того, что Гонсалес Гонсалес зафиксировал этот фол в штрафной, но не назначил за него пенальти.

Также его бригада проморгала важный момент под занавес первого тайма и неправильно повела себя по его завершению. Всё началось с эпизода на правом краю штрафной, когда Фелиш пытался замкнуть подачу Корреа: ударить по мячу не получилось, а вот немного задеть локтем Альбу – вполне. Жорди в ответ ткнул пальцем в лицо Жоао, а тот резко отбросил его руку. Уже здесь арбитр должен был подойти к футболистам и провести разъяснительную беседу.

После свистка на перерыв конфликт с подростком решил продолжить Месси – оба что-то сказали друг другу, сошлись головами, после чего португальца буквально снесли Суарес и Бускетс. Фелиша, в свою очередь, пошёл спасать мощный центрбэк Савич. Произошла серьёзная потасовка, но её можно было избежать в случае своевременного разговора с Альбой.

В конце концов, настоящий карнавал был устроен с видеоповторами, которые Гонсалес Гонсалес просматривал лично. К отменённому гола Месси вопросов быть не может (он действительно подыграл себе рукой), а вот в случае с офсайдом Видаля на 75-й минуте имеем классическую ситуацию из АПЛ – минимальное положение "вне игры" трудно разглядеть даже с максимальным увеличением изображения.

УЕФА отреагировал на подобные скандалы ещё в декабре, начав работу над изменением правила фиксации офсайда – чиновники хотят, чтобы его свистели только в случае явного преимущества нападающего примерно в корпус. Пока Регламент остаётся старым, но рефери получили чёткий сигнал – микроофсайды не нужны. Гонсалес Гонсалес проигнорировал негласную рекомендацию, не засчитав гол.

В конце концов, никаких оправданий не может быть на 83-й минуте, когда Пике заблокировал прострел Мораты. Рука увеличивала объём тела, а отскока не было – это должен был быть пенальти. Если это не "точка", то и Месси не играл рукой на 54-й минуте.

Все эти скандальные решения вряд ли могут служить Барселоне оправданием для такого шокирующего поражения (критические ошибки летели в обе стороны), но они были и с этим надо что-то делать – в частности, нужно срочно убирать микроофсайды. Впрочем, у арбитража Гонсалеса Гонсалеса был и маленький плюс: выставочный матч в аравийской пустыне получил яркие краски – в подобных турнирах "дух игры" действительно более важен, чем корректная работа VAR. Хотя, по такой логике можно и вообще без правил играть.

Интересные факты:

– Барселона впервые за 21 год проиграла, ведя в счёте за 10 минут до конца матча.

– Ансу Фати стал самым молодым футболистом, сыгравшим в Суперкубке Испании (17 лет 70 дней).

– Месси забил 31-й гол в ворота Атлетико в 40 матчах. Также он отличился 14-м голом в Суперкубке Испании, оставаясь лучшим бомбардиром турнира (вторым идёт Рауль с семью мячами).

– Атлетико при Диего Симеоне впервые забил Барселоне три гола в одном матче и добыл всего лишь третью победу над "блаугранас". До этого "матрасники" дважды выбили каталонцев из плей-офф Лиги чемпионов.

– В финале Суперкубка Испании не будет ни действующего чемпиона, ни действующего обладателя Кубка.

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Испания Барселона Барселона Главное Статьи Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Видеоассистент арбитра (VAR) Атлетико Атлетико Михаил Юхименко Суперкубок Испании Барселона - Атлетико
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