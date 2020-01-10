Барселона – Атлетико – 2:3 – видео голов и обзор матча

Барселона не справилась с Атлетико в полуфинале Суперкубка Испании. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Атлетико.

Первый тайм поединка получился довольно скучным, и команды ушли отдыхать при счете 0:0. Настоящее зрелище началось после перерыва.

Атлетико переиграл Барселону в скандальном матче с пятью забитыми голами – мадридцы вышли в финал Суперкубка Испании

Уже через 19 секунд после выхода из раздевалок Коке вывел Атлетико вперед. Провальный старт не сломал Барселону, которая за 10 минут сама вырвалась в лидеры. Сначала Месси правой ногой расстрелял Облака из пределов штрафной, а затем Гризманн добил мяч в ворота после удара партнера. Камбэки на этом не закончились. Голкипер "блаугранас" Нето сбил Витоло – пенальти, который без проблем реализовал Мората. "Матрасникам" этого оказалось мало и они таки вырвали путевку в финал. Корреа воспользовался провалом защиты Барсы, который позволил аргентинцу выйти один на один с Нето – 2:3.