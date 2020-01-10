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Барселона – Атлетико – 2:3 – видео голов и обзор матча

10 января 00:33 1979 Читати українською
Барселона – Атлетико – 2:3 – видео голов и обзор матча
Барселона – Атлетико – 2:3 – видео голов и обзор матча

Барселона не справилась с Атлетико в полуфинале Суперкубка Испании. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Атлетико.

51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

Первый тайм поединка получился довольно скучным, и команды ушли отдыхать при счете 0:0. Настоящее зрелище началось после перерыва.

Атлетико переиграл Барселону в скандальном матче с пятью забитыми голами – мадридцы вышли в финал Суперкубка Испании

Уже через 19 секунд после выхода из раздевалок Коке вывел Атлетико вперед. Провальный старт не сломал Барселону, которая за 10 минут сама вырвалась в лидеры. Сначала Месси правой ногой расстрелял Облака из пределов штрафной, а затем Гризманн добил мяч в ворота после удара партнера. Камбэки на этом не закончились. Голкипер "блаугранас" Нето сбил Витоло – пенальти, который без проблем реализовал Мората. "Матрасникам" этого оказалось мало и они таки вырвали путевку в финал. Корреа воспользовался провалом защиты Барсы, который позволил аргентинцу выйти один на один с Нето – 2:3.

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