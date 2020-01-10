Атлетіко втратив Коке на фінал Суперкубка Іспанії проти Реала

Хавбек Коке не зможе допомогти Атлетіко у вирішальному матчі за Суперкубок Іспанії.

Півзахисник зазнав рецидиву травми у півфіналі проти Барселони, інформує AS.

Барселона – Атлетіко – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Дієго Сімеоне вирішив випустити лідера своєї команди у перерві попри проблеми з підколінним сухожиллям. Коке навіть встиг відзначитися голом, однак на 72 хвилині був змушений поступитися місцем на полі Маркосу Льоренте. 28-річний півзахисник вже вилетів із Саудівської Аравії до Мадрида, де клубні лікарі визначать важкість травми гравця.

Нагадаємо, битва за Суперкубок Іспанії між Атлетіко та Реалом відбудеться 12 січня, початок о 20:00 за київським часом.

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