toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ БАРСЕЛОНА - АТЛЕТІКО ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Атлетіко втратив Коке на фінал Суперкубка Іспанії проти Реала

11:52 812 Читать на русском
Атлетіко втратив Коке на фінал Суперкубка Іспанії проти Реала
Коке / AS

Хавбек Коке не зможе допомогти Атлетіко у вирішальному матчі за Суперкубок Іспанії.

 

Півзахисник зазнав рецидиву травми у півфіналі проти Барселони, інформує AS.

Барселона – Атлетіко – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Дієго Сімеоне вирішив випустити лідера своєї команди у перерві попри проблеми з підколінним сухожиллям. Коке навіть встиг відзначитися голом, однак на 72 хвилині був змушений поступитися місцем на полі Маркосу Льоренте. 28-річний півзахисник вже вилетів із Саудівської Аравії до Мадрида, де клубні лікарі визначать важкість травми гравця.

Нагадаємо, битва за Суперкубок Іспанії між Атлетіко та Реалом відбудеться 12 січня, початок о 20:00 за київським часом.

Барселона – Атлетіко: (не)справедлива перемога "матрацників", класичне фіаско імені Вальверде та провальний арбітраж

blog_ava
Барселона – Атлетіко – 2:3 – відео голів та огляд матчу
00:30
5494
Теги
Атлетіко Атлетіко Іспанія Суперкубок Іспанії Реал Мадрид - Атлетіко Коке Коке
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
21
хв
Шеффілд Юнайтед
22:00
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук