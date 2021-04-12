Фелиш может пропустить минимум две недели из-за повреждения, сообщает AS.

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Португалец накануне не смог завершить матч 30-го тура против Бетиса. Нападающий получил удар по лодыжке перед перерывом и вынужден был попросить замену на старте второй половины. Наставник "матрасников" на послематчевой пресс-конференции рассказал, что Фелиш пожаловался на резкую боль, сковывавшую его действия.

Потеря португальского вингера – уже третья в атаке для Симеоне. Ранее Атлетико из-за травм остался без Мусса Дембеле и Луиса Суареса. В нынешнем сезоне Жоау Фелиш провел 25 матчей в Ла Лиге, в которых забил 7 мячей и оформил 5 ассистов.

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