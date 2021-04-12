В рамках 30-го тура испанской Ла Лиги севильский Бетис разошелся миром с мадридским Атлетико. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Активный старт в исполнении обоих коллективов вылился в два забитых мяча в дебютные 20 минут поединка.

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Открыли счет "матрасники" уже на 5-й минуте. Гол сделал Корреа, который вывел фактически на пустые ворота Янника Феррейру Карраско – бельгиец не ошибся. Севильцы отыгрались на 20-й: Морено накинул на линию штрафной, а Кристиан Тельо классно положил в угол ударом с лета. Далее же, несмотря на все старания, команды не забивали.

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