Чемпіонат Іспанії 2020/21, 30-й тур

Вильярреал – Осасуна – 1:2

Голы: Гарсия, 70 (автогол) – Монкайола, 64, Будимир, 74

Валенсия – Реал Сосьедад – начало в 17:15

Вальядолид – Гранада – начало в 19:30

Бетис – Атлетико – начало в 22:00

Воскресную игровую программу в испанской Примере открывал поединок Вильярреал – Осасуна. Первая половина встречи оказалась безголевой, и команды ушли на перерыв при нулевом счете на табло.

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Во втором тайме голевая засуха прервалась на 64-й минуте, когда Монкайола, с линии штрафной, нанес шедевральный удар с лету в правый угол ворот – 0:1. На 70-й "желтая субмарина" сравняла – Гарсия во время прострела в штрафную срезал мяч в собственные ворота. Однако, памплонцы так просто сдаваться не собирались, и за несколько минут их вновь вывел вперед Будимир. Хозяева сразу бросились в атаку, и несколько раз были близки, чтобы снова восстановить равновесие, но забить так и не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Осасуны – 1:2.

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