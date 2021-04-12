На шляху до чемпіонства мадридський Атлетіко продовжують переслідувати кадрові біди. Дієго Сімеоне втратив вже третього виконавця лінії атаки.

Феліш може пропустити мінімум два тижні через ушкодження, повідомляє AS.

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Португалець напередодні не зміг завершити матч 30-го туру проти Бетіса. Нападник отримав удар по щиколотці перед перервою і змушений був попросити заміну на старті другої половини. Керманич "матрацників" на післяматчевій прес-конференції розповів, що Феліш поскаржився на різкий біль, що сковував його дії.

Втрата португальського вінгера – вже третя в атаці для Сімеоне. Раніше Атлетіко через травми залишився без Мусса Дембеле та Луїса Суареса. У нинішньому сезоні Жоау Феліш провів 25 матчів у Ла Лізі, в яких забив 7 м'ячів і оформив 5 асистів.

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