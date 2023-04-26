Представитель бразильской Серии А Атлетико Паранаэнсе в своих соцсетях распространил видео инициативы команды третьего дивизиона штата Парана Бател, которая на этой неделе приняла название и цвета Мариуполя.

"Год назад на Украину напали. Город Мариуполь был полностью разрушен. И команда мариупольского футбольного клуба прекратила свое существование.

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Команда Бател сохранит мариупольский футбольный клуб. Она изменит свое имя, будет носить форму, цвета, флаги, пока клуб не сможет вернуться домой и спокойно играть. Сегодня мы начинаем игру на нашей арене, приветствуя Мариуполь", – говорится в сообщении Атлетико Паранаэнсе.

Напомним, "фуракао" продемонстрировали промовидео о Мариуполе на табло домашнего стадиона перед матчем 1/16 финала Кубка Бразилии с КРБ (3:1), а болельщики разместили баннер Мариуполя у себя на трибунах.

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