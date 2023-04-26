Представник бразильської Серії А Атлетіко Паранаенсе у своїх соцмережах розповсюдив відео ініціативи команди третього дивізіону штату Парана Бател, яка цього тижня прийняла назву та кольори Маріуполя.

"Рік тому на Україну напали. Місто Маріуполь було повністю зруйноване. І команда маріупольського футбольного клубу припинила своє існування.

Бразильський клуб взяв назву і кольори Маріуполя – фантастичний крок підтримки

Команда Бател збереже маріупольський футбольний клуб. Вона змінить своє ім'я, носитиме форму, кольори, прапори, поки клуб не зможе повернутися додому і спокійно грати. Сьогодні ми розпочинаємо гру на нашій арені, вітаючи Маріуполь", – йдеться у повідомленні Атлетіко Паранаенсе.

Нагадаємо, "фуракао" продемонстрували промовідео про Маріуполь на табло домашнього стадіону перед матчем 1/16 фіналу Кубка Бразилії з КРБ (3:1), а вболівальники розмістили банер Маріуполя у себе на трибунах.

"Яка ти українка, якщо говориш російською?": дівчина гравця Шахтаря рознесла попів біля Лаври і втратила все у Маріуполі