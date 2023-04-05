Ірина Селезньова, дівчина хавбека Шахтаря Дмитра Топалова, розповіла, як зважилась доєднатись до пікету УПЦ МП поблизу Києво-Печерської Лаври.

"Футбол 24" поспілкувався з українською активісткою та моделлю Іриною Селезньовою, яка уже четвертий день поспіль пікетує Києво-Печерську Лавру через попів УПЦ (МП).

Відео із її коментарем кореспонденту "5 каналу" стало вірусним і розлетілося соцмережами. Дівчина гравця Шахтаря Дмитра Топалова займає активну проукраїнську позицію і після повномасштабного вторгнення втратила на території окупованого Маріуполя практично усе. Детальніше дивіться в інтерв'ю на YouTube-каналі "Футбол 24".

Дівчина гравця Шахтаря обурена через УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі – відео емоційного спічу