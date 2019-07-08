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Атлетико оштрафует Гризманна на кругленькую сумму за саботаж

17:39 72 Читати українською
Атлетико оштрафует Гризманна на кругленькую сумму за саботаж
Антуан Гризманн / Фото beIN SPORTS

Форвард Атлетико Антуан Гризманн немного обеднеет из-за финансовых санкций.

Антуан Гризманн проигнорировал старт предсезонной подготовки и не прибыл в лагерь "матрасников" на первую тренировку после отпуска.

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В мадридском клубе не в восторге от таких выходок 28-летнего француза и решили оштрафовать Антуана на 200 тысяч евро, сообщает ESPN.

Напомним, форвард еще в мае объявил, что покинет Атлетико, но переговоры между Барселоной, которая претендует на игрока, и мадридцами проходят очень трудно.

В прошлом сезоне Ла Лиги француз провел 37 матчей, в которых отметился 15-ю голами и 10-ю ассистами.

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