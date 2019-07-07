Гризманн переиграл Атлетико – юридический трюк форварда приближает переезд на Камп Ноу

Чемпион мира Антуан Гризманн не намерен начинать подготовку к новому сезону в составе мадридского Атлетико.

В субботу стартует предсезонная подготовка "матрасников", но появление французского форварда там ожидать не следует. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Несмотря на категорическое заявление Атлетико, в котором мадридский клуб обвинил Гризманна и боссов Барселоны в неуважении, а также потребовал появления 28-летнего нападающего на ближайшей тренировке, француз не вернется. В свою очередь через своих агентов он официально сообщил "кольчонерос", что выплатит клубу 120 млн евро для расторжения контракта. Это меняет все. Выплата клаусулы позволяет Гризманну на законных основаниях не появляться в лагере Атлетико.

По информации каталонского издания, такой "ход" форварда – юридическая хитрость. Уже само уведомление о готовности уплатить предусмотренную контрактом сумму дает право на игнорирование требований "матрасников", хотя пока отступные не уплачены. Гризманн выиграл немного времени и теперь должен завершить переговоры с Барсой в ближайшие дни, ведь он должен появиться в офисе Ла Лиги, чтобы официально оформить перевод 120 млн в евровалюте для расторжения контракта.

Конечно, вариант, по которому Антуан Гризманн вовремя не будет иметь договоренности с "блаугранас" и не сможет выплатить указанную сумму, пока маловероятен. Но то, что форвард окончательно испортил свою репутацию и разбил сердца болельщиков, которые боготворили его на протяжении последних пяти лет – свершившийся факт.

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