Мадридский Атлетико объявил о трансфере хавбека Валенсии Жоффрея Кондогбия. Футболист подписал контракт до 2024 года, сообщает официальный сайт "матрасников".

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Заметим, что переход состоялся, хотя трансферное окно уже закрыто. Атлетико получил специальное разрешение купить одного футболиста из-за того, что Томас Партей покинул клуб в последний день рынка, а Арсенал даже не сообщил Атлетико, что активирует клаусулу игрока.

К слову, в составе Валенсии Кондогбия провел 104 матча, забил 7 голов и сделал 6 голевых передач. До переезда в Испанию он играл за Монако, миланский Интер, Севилью и Ланс.

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