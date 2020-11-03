Реал Мадрид – Інтер

3 листопада, 22:00. Мадрид, стадіон Альфредо Ді Стефано

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", онлайн-трансляція в інтернеті на платформах MEGOGO, Oll.tv та Volia. Текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

У Мадриді зустрінуться фаворити квартету B – місцевий Реал прийматиме міланський Інтер. Після результатів жеребкування саме цим двом командам прогнозували перші місця в групі, тоді як Шахтарю та Борусії М відводили статус аутсайдерів та боротьбу за Лігу Європи. Але після стартових двох турів реальність вийшла дещо іншою – наразі саме Інтер з Реалом замикають турнірну таблицю квартету. При цьому підопічні Зінедіна Зідана набрали лише одне очко, героїчно врятувавшись від поразки у Німеччині тільки на останніх хвилинах поєдинку.

Можливо, обидва гранди десь недооцінили Шахтар з Борусією та планували розіграти у двох спарених матчах першу-другу позиції. Тепер же турнірна ситуація склалася таким чином, що команда, яка програє, серйозно ускладнить собі завдання виходу з групи. Особливо, якщо Шахтар на НСК Олімпійський здолає німецьку команду. Звісно, можна пригадати минулорічний приклад Аталанти, яка з нулем балів після першого кола примудрилися виповзти у плей-офф, але повторити такий трюк буде ой як непросто. Тому зустріч у Мадриді без перебільшення можна назвати матчем за життя.

Зінедін Зідан та Антоніо Конте мають певні проблеми зі складами. У Реала ахіллесова п'ята – це оборона, адже відразу кілька футболістів даного амплуа не зможуть вийти на поле. Карвахаль, Одріосола та Начо травмовані, а Мілітао підхопив коронавірус. На щастя, одужав Серхіо Рамос, хоча і з капітаном на полі "вершкові" отримали 2 м'ячі від Гладбаха. У Інтера головна втрата – Ромелу Лукаку, який не прилетів до Іспанії через пошкодження. Натомість є у списку "нерадзуррі" Мілан Шкріняр та Алексіс Санчес, які подолали проблеми зі здоров'ям.

Свій інтерес до цього поєдинку є і в Шахтаря. Для "гірників" оптимальним результатом у Мадриді стане нічия, адже обидва головні конкуренти за путівку в плей-офф втратять очки та завершать перше коло з вкрай скромним доробком.

Аталанта – Ліверпуль

3 листопада, 22:00. Бергамо, стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія

Телетрансляція на каналі "Футбол 3", онлайн-трансляція в інтернеті на платформах MEGOGO, Oll.tv та Volia.

У Бергамо пройде поєдинок лідерів групи D. Ліверпуль виграв обидва стартові матчі, а Аталанта набрала 4 пункти, відігравши відставання у два голи в домашній зустрічі з Аяксом. Знекровлені коронавірусом амстердамці проведуть не найпростіший матч у Данії, тому підопічні Гасперіні за умови позитивного результату з Ліверпулем можуть покращити свої шанси на вихід з групи. У сезоні 2019/20, який став дебютним для "богині" в найпрестижнішому євротурнірі, італійці дісталися чвертьфіналу. От і зараз симпатична банда Гасперіні налаштована повторити той успіх. Для початку потрібно брати очки у протистоянні з чемпіоном Англії.

Хоча зробити це буде не так легко – тим більше, що і в Аталанти не бракує проблем зі складом. Ліверпуль навіть з урахуванням серйозних втрат у центрі захисту все одно вважається фаворитом зустрічі, але традиційно сильна атака бергамасків, безумовно, має всі шанси скористатися цією пробоїною в команді Клоппа. Тим більше, на рідній арені.

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Руслан Маліновський вийшов на заміну в другому таймі матчу з Аяксом, дебютувавши у поточному розіграші ЛЧ. В останньому поєдинку Серії А півзахисник збірної України вразив впевненою грою та став одним із найкращих, зробивши вагому заявку на стартову 11-ку. Тим більше, з урахуванням проблем зі здоров'ям у кількох конкурентів. Як мінімум кілька десятків ігрових хвилин Маліновський просто зобов'язаний отримати. Рік тому Руслан відзначився голом у ворота Манчестер Сіті – чекаємо того ж у протистоянні з іншим англійським грандом.

Манчестер Сіті – Олімпіакос

3 листопада, 22:00. Манчестер, стадіон Сіті оф Манчестер

Онлайн-трансляція в інтернеті на платформах MEGOGO, Oll.tv та Volia.

На відміну від АПЛ, у якій старт сезону дався команді Гвардіоли доволі важко, в Лізі чемпіонів у "містян" наразі все складається гладко. Дві перемоги у стартових матчах підтвердили за Ман Сіті статус безапеляційного фаворита групи C. Наставник віце-чемпіонів Англії, здається, зрозумів, що вихід з такої легкої групи не стане серйозною проблемою. У матчі минулого туру з Марселем Пеп поберіг кількох футболістів на чемпіонат Англії – навіть Олександр Зінченко вперше у сезоні з'явився з перших хвилин.

На вихідних Сіті здобув непросту перемогу над Шеффілд Юнайтед та дещо покращив своє турнірне становище. Втім, 10 місце – явно не те, на що розраховують "містяни", тому з Олімпіакосом Гвардіола практично напевне знову вдасться до ротації. Путівка в 1/8 нікуди не втече, та й перше місце на 90% в кишені, а от у чемпіонаті необхідно надолужувати втрачене. У неділю, 8 листопада, Манчестер Сіті зіграє проти Ліверпуля, який відібрав у "містян" чемпіонську корону АПЛ. Безумовно, що саме цей поєдинок є пріоритетним для Гвардіоли та його підопічних.

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Словом, ситуація виглядає так, що Олександр Зінченко знову може вийти у старті. Жоау Канселу – конкурент українця на позиції лівого захисника – провів відмінну гру проти Шеффілд Юнайтед. Найімовірніше, Гвардіола побереже португальця на Ліверпуль, а Зінченко отримає нагоду проявити себе у поєдинку з чемпіоном Греції.

Ференцварош – Ювентус

4 листопада, 22:00. Будапешт, Пушкаш Арена

Телетрансляція на каналі "Футбол 3", онлайн-трансляція в інтернеті на платформах MEGOGO, Oll.tv та Volia.

Сергій Ребров проти Ювентуса, якому неодноразово протистояв у статусі гравця, – чим не вивіска для українських уболівальників? Ференцварош вже продемонстрував, що з цією командою варто рахуватися – Динамо не дасть збрехати. Підопічні Мірчі Луческу, здавалося, вивезуть 3 очки з Будапешта, але чемпіон Угорщини проявив характер та зрівняв рахунок на останніх хвилинах у матчі другого туру. Тепер команду Реброва очікує ще складніший іспит.

Ювентус під керівництвом Андреа Пірло наразі не виглядає тією машиною, що в минулі сезони. "Стара синьйора" тричі втратила очки у 6-ти поєдинках чемпіонату, а в другому турі ЛЧ поступился Барселоні в рідних стінах – тепер перше місце в групі виглядає чимось фантастичним. Щоправда, на дуель із Ференцварошем Юве отримав серйозний козир у вигляді повернення Роналду. Кріштіану пропустив два стартові матч ЛЧ, тому налаштований надолужити згаяне. Перед "фраді" стоїть непросте завдання – Харатін, Зубков та партнери повинні зіграти черговий матч свого життя.

Свого часу Ребров забивав у ворота Ювентуса, виступаючи за Динамо, а зараз вперше протистоятиме італійському гранду в статусі тренера. Враховуючи, що кияни в паралельному матчі гратимуть з Барселоною напіврезервним складом, то навіть нічия з Юве може дозволити Ференцварошу випередити Динамо після першого кола. Словом, поєдинок в Будапешті на головній арені Угорщини однозначно заслуговує уваги.

РБ Лейпциг – ПСЖ

4 листопада, 22:00. Лейпциг, Ред Булл Арена

Онлайн-трансляція в інтернеті на платформах MEGOGO, Oll.tv та Volia.

Зустріч півфіналістів ЛЧ 2019/20 та дуель німецьких тренерів. Тоді ПСЖ не пустив РБ Лейпциг у фінал, розгромивши підопічних Нагельсманна з рахунком 3:0. Зрозуміло, що Ред Булл хоче реваншу, але німецька команда опинился у психологічному нокдауні. Після виїзної поразки 0:5 від Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг вперше поступився і в чемпіонаті, капітулювавши перед Борусією М. Як наслідок – втрата лідерства у Бундеслізі та серйозний удар по амбіціях.

А от команда Тухеля навпаки перебуває на ходу. Після поразок у двох стартових матчах чемпіонату Франції пішла серія з 5-ти перемог поспіль. Потім була невдача у протистоянні з "червоними дияволами", після якої команда Тухеля тричі виграла. Саме парижан можна було б назвати фаворитом, але є одне "але". Це чергова травма Неймара, яка вивела бразильця з гри орієнтовно на місяць. Також парижанам не допоможуть Верратті та Ікарді, що дає шанси РБ Лейпциг на позитивний результат.

Цей матч – один із ключових з точки зору боротьби за вихід у плей-офф. МЮ підтвердив претензії на перше місце, а от за другу путівку, схоже, якраз і змагатимуться команди Томаса Тухеля та Юліана Нагельсманна. Звісно, будь-який підсумок дуелі в Німеччині ще нічого не вирішить у групі H, але переможець матиме суттєву перевагу перед другим колом.

Анонс матчів Барселона – Динамо та Шахтар – Борусія М читайте на "Футбол 24" окремо.

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