Мадридський Атлетіко оголосив про трансфер хавбека Валенсії Жоффрея Кондогбія. Футболіст підписав контракт до 2024 року, повідомляє офіційний сайт "матрацників".

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Зауважимо, що перехід відбувся, хоча трансферне вікно вже зачинене. Атлетіко отримав спеціальний дозвіл купити одного футболіста через те, що Томас Партей покинув клуб в останній день ринку, а Арсенал навіть не повідомив Атлетіко, що активує клаусулу гравця.

До слова, у складі Валенсії Жоффрей Кондогбія провів 104 матчі, забив 7 голів і зробив 6 гольових передач. До переїзду в Іспанію він грав за Монако, міланський Інтер, Севілью та Ланс.

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