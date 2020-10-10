"То, как Барселона сделала, сильно повредило мне и моей семье. Их форма и манеры были неправильными. В тот момент, когда они сказали мне, что я не вхожу в планы Барселоны, подтвердилось то, что видел в печати, что мне говорили другие люди. Никто из клуба ничего мне не сказал, пока не позвонил тренер.

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Куман позвонил мне, чтобы сказать, что я не входил в его планы, когда я уже знал, что это должно было произойти 10 дней назад. Я провел шесть лет в Барселоне и всегда говорил, что клубу нужен молодой нападающий. Они никогда не приводили никого, кто мог бы составить мне конкуренцию. Буду ли праздновать гол в ворота Барселоны? Если я забью им, я бы не праздновал безумно, но, конечно, передал бы "приветствие" руководству "блаугранас", – приводит слова Суареса Goal.

Напомним, 33-летний уругваец перешел из Барселоны в Атлетико на правах свободного агента.

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