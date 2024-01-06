"Матрасники" прошли в следующую стадию Копа дель Рей, обыграв Луго в матче 1/16 финала. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Кубок Испании 2023/24, 1/16 финала

Луго – Атлетико – 1:3

Голы: Антонетти, 39 – Корреа, 2, Депай, 66, 74

Уже на 2 минуте Атлетико повел в счете – Корреа легко замкнул прострел Галана с левого фланга. Впрочем, Луго перед перерывом выровнял положение. Антонетти протащил мяч в чужую штрафную, на замахе посадил на пятую точку одного из защитников и пробил в ближний угол.

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Во втором тайме равный счет держался до 66 минуты. Депай подхватил мяч на правом краю штрафной, убрал защитника и пробил с левой в дальний угол – сфера вместе с другим защитником оказалась в воротах. А на 74-й минуте Мемфис открылся под передачу Льоренте с правого фланга и в касание пробил в дальнюю девятку.

Мората мог сделать счет разгромным – Альваро выцарапал мяч у защитника на границе штрафной, но попал в перекладину. В итоге, Атлетико стал первым участником 1/8 финала Кубка Испании.

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