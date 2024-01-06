Эльче и Жирона играют 6 января 2024-го в 1/16 финала Кубка Испании. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Эльче – Жирона стартовал 6 января в 19:00 по киевскому времени. Команда Мичела продолжает сказочный сезон, занимая второе место в Ла Лиге. Ельче является середняком второго дивизиона – 12 позиция Сегунды.

Довбик с роскошной статистикой выиграл награду в Испании

Виктор Цыганков не попал даже в заявку на игру – вингер сборной Украины все еще залечивает травму. Артем Довбик начал в запасе, а на позиции центрфорварда вышел Кристиан Стуани. Напомним, ассист в матче против Атлетико позволил украинскому форварду выйти в лидеры Ла Лиги по системе "гол+пас" (11 мячей, 5 голевых передач). Накануне Артем стал лучшим игроком месяца в элитном дивизионе Испании.

Довбик уже сыграл один матч в текущем розыгрыше Кубка Испании. Нападающий сборной Украины отдал голевой пас в игре против Сан Роке.

Где смотреть матч Эльче – Жирона? Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO.

Стартовые составы:

Эльче:

Жирона: