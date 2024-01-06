"Матрацники" пройшли до наступної стадії Копа дель Рей, обігравши Луго в матчі 1/16 турніру. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Кубок Іспанії 2023/24, 1/16 фіналу

Луго – Атлетіко – 1:3

Голи: Антонетті, 39 – Корреа, 2, Депай, 66, 74

Вже на 2 хвилині Атлетіко повів у рахунку – Корреа легко замкнув простріл Галана з лівого флангу. Втім, Луго перед перервою вирівняв становище. Антонетті протягнув м'яч до чужого штрафного, на замаху посадив на п'яту точку одного із захисників та пробив у ближній кут.

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У другому таймі рівний рахунок тримався до 66 хвилини. Депай підхопив м'яч на правому краю штрафного, прибрав захисника та пробив з лівої у дальній кут – сфера разом із іншим оборонцем опинилась у воротах. А на 74-й хвилині Мемфіс відкрився під передачу Льоренте з правого флангу та в дотик пробив у дальню дев'ятку.

Мората міг зробити рахунок розгромним – Альваро видряпав м'яч у захисника на межі штрафного, але поцілив у поперечку. В підсумку, Атлетіко став першим учасником 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

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