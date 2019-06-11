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Атлетико нашел замену Гризманну в ПСЖ

19:07 10 Читати українською
Атлетико нашел замену Гризманну в ПСЖ
Эдинсон Кавани / Reuters

Мадридский Атлетико всерьез заинтересовался форвардом французского Пари Сен-Жермен Эдинсоном Кавани.

"Матрасники" готовы подписать опытного нападающего летом, уверяет Cadena Cope.

Атлетико хочет заменить Гризманна звездой Айнтрахта

Испанский гранд находится в поисках забивного форварда, чтобы заполнить пустоту после ухода лидера команды Антуана Гризманна. Уругваец Кавани выглядит идеальным кандидатом на замену звездному французу, ведь от него хочет избавиться тренерский штаб парижан, несмотря на высокую результативность.

В сезоне 2018/19 Эдинсон Кавани провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 23 мяча. Ранее он защищал цвета Данубио, Палермо и Наполи.

Гризманн договорился о контракте с Барселоной еще полгода назад – Атлетико может пожаловаться на каталонцев

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