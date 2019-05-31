Гризманн договорился о контракте с Барселоной еще полгода назад – Атлетико может пожаловаться на каталонцев

Сага с трансфером нападающего Атлетико Антуана Гризманна в Барселону, похоже, подходит к завершению.

Гризманн согласовал контракт с Барселоной еще в ноябре 2018-го, а подписал его в марте текущего года, сообщает Cadena SER.

Грізманн зрадив Барселону, цього разу з Реалом – чому трансфер француза провокує великий скандал

Таким образом, 6 апреля в рамках 31-го тура Ла Лиги французский форвард Атлетико играл против своей будущей команды уже с подписанным контрактом (тогда "матрасники" проиграли 2: 0).

В лагере мадридского клуба возмущены таким поведением каталонцев, и размышляют над жалобой в УЕФА. Ведь по регламенту, клуб может вести переговоры с футболистом не менее, чем за полгода до окончания контракта. Напомним, соглашение Антуана с "матрасниками" действует до 2023 года.

Ожидается, что "блаугранас" объявят о трансфере Гризманна уже в июле, ведь именно тогда клаусула игрока снизится с 200 млн евро до 120.

Божевільний день у Барселоні – трансферна е(ре)волюція: Вальверде, Неймар, Де Лігт, Грізманн і ще 8 відповідей