Атлетико хочет заменить Гризманна звездой Айнтрахта

Атлетико активно ищет исполнителя, который сможет компенсировать потерю Антуана Гризманна.

Форвард франкфуртского Айнтрахта и сборной Хорватии Анте Ребич может заменить в Атлетико нападающего Антуана Гризманна, утверждает Bild.

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Ранее Гризманн объявил, что покинет Атлетико в поисках нового вызова, поэтому главный тренер "матрасников" Диего Симеоне планирует провести перестройку команды этим летом.

Ребич прошлым летом заключил с Айнтрахтом 4-летнее соглашение после того, как немецкий клуб выкупил контракт хорвата у Фиорентины.

В сезоне-2018/19 Ребич провел за Айнтрахт 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

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