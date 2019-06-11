Атлетіко знайшов заміну Грізманну в ПСЖ

Мадридський Атлетіко всерйоз зацікавився форвардом французького Парі Сен-Жермен Едінсоном Кавані.

"Матрацники" готові підписати досвідченого нападника влітку, запевняє Cadena Cope.

Атлетіко хоче замінити Грізманна зіркою Айнтрахта

Іспанський гранд перебуває у пошуках забивного форварда, щоб заповнити порожнечу після відходу лідера команди Антуана Грізманна. Уругваєць Кавані виглядає ідеальним кандидатом на підміну зірковому французу, адже його хоче позбутися тренерський штаб парижан, незважаючи на високу результативність.

У сезоні 2018/19 Едінсон Кавані провів 33 матчі у всіх турнірах, у яких забив 23 м'ячі. Раніше він захищав кольори Данубіо, Палермо та Наполі.

Грізманн домовився про контракт з Барселоною ще півроку тому – Атлетіко може поскаржитись на каталонців