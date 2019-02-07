Атлетико – Реал: прогноз на матч Ла Лиги

Мадридские Атлетико и Реал встретятся в матче 23 тура испанской Примеры. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Атлетико – Реал состоится 9 февраля в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано. Начало игры в 17:15 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Атлетико – Реал прогноз букмекеров на матч Ла Лиги

William Hill считает хозяев незначительным, но все же фаворитом. На победу Атлетико принимают ставки с коэффициентом 2.40. На ничью предлагают поставить с коэффициентом 3.20, а победа Реала оценивается в 3.10.

Bwin солидарен со своими британскими коллегами. Победу хозяев австрийцы оценили в 2.30, а гостей – 3.20. Коэффициент на ничью составляет 3.30.

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Стоит заметить, что 4 последние очные встречи команд в Ла Лиге завершились вничью.

На данный момент Атлетико занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, всего на 2 очка опережая Реал, который идет третьим.