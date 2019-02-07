Атлетіко – Реал: прогноз на матч Ла Ліги

Мадридські Атлетіко та Реал зустрінуться в матчі 23 туру іспанської Прімери. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Атлетіко – Реал відбудеться 9 лютого в Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано. Початок гри о 17:15 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Атлетіко – Реал: прогноз букмекерів на матч Ла Ліги

William Hill вважає господарів незначним, та все ж фаворитом. На перемогу Атлетіко приймають ставки з коефіцієнтом 2.40. На нічию пропонують поставити з коефіцієнтом 3.20, а , а перемога Реала оцінюється у 3.10.

Bwin солідарний зі своїми британськими колегами. Перемогу господарів австрійці оцінили в 2.30, а гостей – 3.20. Коефіцієнт на нічию становить 3.30.

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Варто зауважити, що 4 останні очні зустрічі команд в Ла Лізі завершилися внічию.

Наразі Атлетіко посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, всього на 2 очки випереджаючи Реал, який йде третім.