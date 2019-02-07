toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ШАХТАР - ВАККЕР

Атлетіко – Реал: прогноз на матч Ла Ліги

15:25 258 Читать на русском
Атлетіко – Реал: прогноз на матч Ла Ліги
Атлетіко – Реал: прогноз на матч Ла Ліги

Мадридські Атлетіко та Реал зустрінуться в матчі 23 туру іспанської Прімери. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Атлетіко – Реал відбудеться 9 лютого в Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано. Початок гри о 17:15 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

"Феномен" Зозуля зацікавив іспанський клуб – чому Роман кидає виклик Яремчуку в збірній України і може зіграти в ЛЧ

Атлетіко – Реал: прогноз букмекерів на матч Ла Ліги

William Hill вважає господарів незначним, та все ж фаворитом. На перемогу Атлетіко приймають ставки з коефіцієнтом 2.40. На нічию пропонують поставити з коефіцієнтом 3.20, а , а перемога Реала оцінюється у 3.10.

Bwin солідарний зі своїми британськими колегами. Перемогу господарів австрійці оцінили в 2.30, а гостей – 3.20. Коефіцієнт на нічию становить 3.30.

Барселона та Реал зіграли внічию у півфіналі Кубка: "бланкос" в ударі, слабкий Мессі, крах Бейла та нові зірки Класіко

Варто зауважити, що 4 останні очні зустрічі команд в Ла Лізі завершилися внічию.

Наразі Атлетіко посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, всього на 2 очки випереджаючи Реал, який йде третім.

Іспанія23 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Реал Мадрид: Субота 09 лютого 2019

Атлетіко
до матчу
1
дн
:
23
год
:
54
хв
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Атлетіко Атлетіко букмекери Атлетіко - Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Чеферін переобраний на посаду президента УЄФА
    Світ — 13:401277 Чеферін переобраний на посаду президента УЄФА
4
год
:
9
хв
Лаціо
21:30
Емполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук