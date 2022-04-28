"Матрацники" планируют продлить аренду Антуана Гризманна с обязательным выкупом летом 2023 года.

Французский форвард летом должен был вернуться в Барселону, или Атлетико должен выкупить 31-летнего Гризманна. Впрочем, возник еще один вариант.

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Диего Симеоне хочет сохранить Антуана в команде. "Матрацники" планируют продлить аренду Гризманна еще на год, а летом 2023-го вступит в силу пункт обязательного выкупа чемпиона мира. Барселона получит 40 млн евро, сообщает Sport.es.

Единственное условие, при котором сделка может сорваться – это невыход Атлетико в Лигу чемпионов. За 5 туров до финиша Ла Лиги мадридцы занимают 4 место, опережая Бетис на 4 очка.

В сезоне 2021/22 Гризманн сыграл за Атлетико 34 матча во всех турнирах. Забил 8 голов и отдал 5 ассистов.

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