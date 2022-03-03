Европейская Суперлига еще не успела объявить о повторном запуске проекта, как столкнулась с мощной атакой.

Как сообщалось на прошлой неделе, сегодня президент Ювентуса Андреа Аньелли должен был объявить о возрождении Суперлиги на форуме от Financial Times в Лондоне. Однако журналист Аранча Родригес утверждает, что Аньелли никаких заявлений сегодня не будет делать, а просто скажет о несовершенстве турниров УЕФА. Учредители Европейской Суперлиги продолжают прорабатывать новый формат.

По информации инсайдеров, в проекте уже не будет "постоянных членов", которые не будут вылетать. Согласно новому формату места в Суперлиге команды будут получать по результатам внутренних чемпионатов. К тому же представитель любого чемпионата получит шанс пробиться в Суперлигу через квалификацию. Якобы планируют сделать два дивизиона по 20 команд.

В сети со ссылкой на Vozpópuli обнародовали 10 первых участников Европейской Суперлиги:

Реал

Барселона

Атлетико

Ювентус

Интер

Милан

Челси

Ливерпуль

Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити

Правда, The Telegraph уверяет, что английские клубы все же не намерены возвращаться в авантюру.

В УЕФА снова грамотно сыграли на опережение. Глава европейского футбола Александер Чеферин очень жестко ответил на слухи о возможной второй жизни Суперлиги: "Сначала они запустили свою идиотскую идею в разгар пандемии, теперь мы читаем о перезапуске проекта во время войны в Украине.

Эти люди живут в параллельном мире. Пока мы спасаем игроков, помогаем другим выбраться из ужасной ситуации, они работают над таким проектом. Я устал от этого. Они могут создавать что угодно, но не будут тогда играть в турнирах УЕФА".

Еще жестче в адрес основателей Суперлиги высказался глава Ла Лиги Хавьер Тебас: "Они лгут больше Путина!"