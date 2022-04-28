"Матрацники" планують продовжити оренду Антуана Грізманна з обов'язковим викупом влітку 2023 року.

Французький форвард влітку мав би повернутися в Барселону, або ж Атлетіко повинен викупити 31-річного Грізманна. Втім, з'явився ще один варіант.

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Дієго Сімеоне хоче зберегти Антуана в команді. "Матрацники" планують продовжити оренду Грізманна ще на рік, а влітку 2023-го набере чинності пункт обов'язкового викупу чемпіона світу. Барселона отримає 40 млн євро, повідомляє Sport.es.

Єдина умова, за якої угода може зірватися – це невихід Атлетіко в Лігу чемпіонів. За 5 турів до фінішу Ла Ліги мадридці посідають 4 місце, випереджаючи Бетіс на 4 очки.

У сезоні 2021/22 Грізманн зіграв за Атлетіко 34 матчі у всіх турнірах. Забив 8 голів та віддав 5 асистів.

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