Атлетико – Леганес: Лунин и Кравец в стартовом составе – онлайн-трансляция матча

Атлетико принимает Леганес в матче 27 тура чемпионата Испании. Наставники команд определились со стартовыми составами.
Матч и онлайн-трансляция Атлетико – Леганес стартовали в 17:15 по киевскому времени.
Стартовые составы команд:
Атлетико: Облак, Ариас, Хименес, Савич, Солано, Витоло, Томас, Родриго, Корреа, Гризманн, Калинич
Леганес: Лунин, Ньйом, Рейес, Омеруо, Тарин, Кравец, Весга, Перес, Эрасо, Бретвейт, Эн-Несири
Отметим, что украинцы Андрей Лунин и Василий Кравец вышли на поле с первых минут. Еще один экс-представитель УПЛ Никола Калинич оказался в стартовом составе Атлетико.
Онлайн-трансляция матча Атлетико – Леганес на MEGOGO