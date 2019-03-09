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Атлетико – Леганес: Лунин и Кравец в стартовом составе – онлайн-трансляция матча

17:12 111 Читати українською
Атлетико – Леганес: Лунин и Кравец в стартовом составе – онлайн-трансляция матча

Атлетико принимает Леганес в матче 27 тура чемпионата Испании. Наставники команд определились со стартовыми составами.

 

Матч и онлайн-трансляция Атлетико – Леганес стартовали в 17:15 по киевскому времени.

Стартовые составы команд:

Атлетико: Облак, Ариас, Хименес, Савич, Солано, Витоло, Томас, Родриго, Корреа, Гризманн, Калинич

Леганес: Лунин, Ньйом, Рейес, Омеруо, Тарин, Кравец, Весга, Перес, Эрасо, Бретвейт, Эн-Несири

Отметим, что украинцы Андрей Лунин и Василий Кравец вышли на поле с первых минут. Еще один экс-представитель УПЛ Никола Калинич оказался в стартовом составе Атлетико.

Онлайн-трансляция матча Атлетико – Леганес на MEGOGO

Теги
Испания Василий Кравец Василий Кравец Андрей Лунин Андрей Лунин Атлетико Атлетико Леганес Леганес Атлетико - Леганес
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