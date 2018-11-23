Атлетико – Барселона: 3 главные дилеммы Вальверде перед центральным матчем тура в Испании

Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде испытывает определенные проблемы с составом перед центральным матчем 13 тура Ла Лиги против Атлетико.

Уже в эту субботу нас ожидает центральный матч 13 тура чемпионата Испании – Атлетико примет Барселону. У гостей имеются определенные проблемы с составом, которые заставляют Эрнесто Вальверде серьезно поломать голову при выборе стартовой одиннадцатки, сообщает Mundo Deportivo.

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Проблемными для "блаугранас" является сразу несколько позиций, поэтому баскский наставник должен пройти очередной экзамен.

1. Найти замену Ивану Ракитичу

Хорватский хавбек получил травму в матче Лиги наций за национальную сборную и не сможет помочь Барселоне в крайне важном поединке. Первый претендент на позицию Ракитича – Артуро Видаль, который постепенно адаптируется к игре Барселоны. Другая опция– Серхи Роберто, однако испанец может выйти и на позиции правого защитника. Все будет зависеть от выбранной тактики Эрнесто Вальверде. В случае выхода Роберто в центре поля позицию правого защитника закроет Семеду.

2. Неопределенность с Коутиньо и Дембеле

Бразилец из-за травмы пропустил прошлый матч Примеры против Бетиса, но вроде как готов выйти на поле против Атлетико. Впрочем, определенные сомнения относительно его состояния здоровья все еще есть, но потенциальная готовность Коутиньо значительно облегчает задачу Вальверде. Сейчас именно Коутиньо является главным кандидатом на выход в старте на позиции вингера.

Хуже дела с Дембеле. Да, француз вроде здоров, однако имеет серьезные проблемы с дисциплиной. Дошло до того, что атакующий хавбек даже пропустил тренировку без уважительных причин и соврал, что у него болит живот.

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Дембеле уже пропустил поединок против Бетиса, не попав в заявку по решению Вальверде, решившего таким образом наказать француза. Повторится ли история и на этот раз – вопрос открытый.

3. Центр защиты

Возвращение в общую группу Самюэля Умтити – настоящее счастье для Вальверде, ведь у каталонцев серьезные проблемы в обороне. Французский защитник пропустил около полутора месяцев и готов вернуться на поле. Также в центре защиты может сыграть Лангле, который подменял Умтити, правда, далеко не всегда удачно.

Впрочем, окончательный выбор исключительно за Вальверде. Именно баск определит тактику и состав Барселоны на один из центральных матчей сезона.

Матч Атлетико – Барселона состоится на Ванда Метрополитано в субботу, 24 ноября. После 12 туров каталонцы лидируют в чемпионате Испании (24 очка), у мадридцев на балл меньше.