"Ноу баланса": Барселона имеет худшую оборону за 44 года – почему Вальверде придется принимать непопулярное решение

Барселона пропустила четыре гола от Бетиса на Камп Ноу. Это – безобразие.

После первого тайма матча с Бетисом в раздевалке Барселоны можно было заметить странную картину. Эрнесто Вальверде наглухо закрылся с футболистами, попросив других представителей тренерского штаба покинуть помещение. "То, что произошло – моя вина", – сказал несколько раз наставник, признав свою тактическую ошибку.

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Извинившись перед своими подопечными, Вальверде сразу же взялся объяснять на тактической доске причины тотального превосходства андалусийцев. Все очень просто – Сетьен полностью переиграл своего визави в средней линии. Наставник Бетиса, сыграв в три защитника, насытил центр поля пятью игроками, тогда как Вальверде сделал ставку на трех хавбеков. Бускетс, Ракитич и Артур, находясь под постоянным прессингом, просто не могли организовать качественный выход из обороны и регулярно не успевали за перемещениями своих соперников. "Ноу баланса", – уже классическая фраза Бабатунде почти идеально описывает болезненные симптомы команды Вальверде в первые 45 минут.

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Лучше всего провал каталонской полузащиты демонстрирует гол Хоакина (0:2). Вышеупомянутое трио хавов Барсы, не успев вернуться назад, оставило на произвол судьбы оборону, которая оказалась бессильной перед численным большинством гостей.

Осознав свою ошибку, Вальверде сразу после перерыва выпустил более агрессивного Видаля, который занял на поле место бразильца Артура. Только после этого Барселона сумела навязать сопернику борьбу в средней линии и, наконец, выиграла второй тайм (3:2). Правда, наверстать упущенное в первой половине "Кулес" уже не сумели.

Очередной провал Барсы в Примере снова вызвал сомнения в целесообразности использования Вальверде "4-3-3". Именно при такой схеме игры "блаугранас" больше всего страдают в обороне. Стоит только вспомнить матчи против Леганеса (1:2), Жироны (2:2), Атлетика (1:1) Валенсии (1:1), когда чемпионы Испании играли с тремя четко выраженными форвардами и потерпели фиаско.

Травма Месси заставила Вальверде вернуться к любимым 4-4-2, что сразу же изменило лицо команды. Каталонцы одержали роскошные победы над Интером (2:0) и Реалом (5:1), продемонстрировав, прежде всего, солидную игру в защите и идеальный баланс между линиями. Схема с четырьмя хавами – панацея для Барсы. Проверено временем. Пока условные Дембеле или Малком качественно не будут работать на оборону, "Кулес" могут забыть о новых успехах с триденте. Поэтому, Вальверде просто вынужден принимать непопулярное среди фанов решение и переходить на игру с двумя форвардами, по крайней мере, в великих матчах.

Отражением очень слабой игры Барсы в обороне стало рекордное количество пропущенных голов за последние 44 года. Каталонцы 18 раз вынимали мяч из сетки собственных ворот после 12-ти туров Примеры, чего с ними не случалось с сезона 1974/75, когда команду тренировал голландец Михелс. Кроме этого, впервые за 15 сезонов "Кулес" позволили своему сопернику забить четыре гола на Камп Ноу, прервав беспроигрышную домашнюю серию в чемпионате, которая насчитывала 42 матча. Как видим, антидостижений более чем достаточно, чтобы Вальверде решился на смену системы.