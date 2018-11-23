Атлетіко – Барселона: 3 головні дилеми Вальверде перед центральним матчем туру в Іспанії

Наставник Барселони Ернесто Вальверде відчуває певні проблеми зі складом перед центральним матчем 13 туру Ла Ліги проти Атлетіко.

Вже цієї суботи нас очікує центральний матч 13 туру чемпіонату Іспанії – Атлетіко прийме Барселону. У гостей наявні певні проблеми зі складом, які змушують Ернесто Вальверде серйозно поламати голову при виборі стартової одинадцятки, повідомляє Mundo Deportivo.

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Проблемними для "блаугранас" є одразу декілька позицій, тому баскський наставник повинен пройти черговий екзамен.

1. Знайти заміну Івану Ракітічу

Хорватський хавбек отримав травму в матчі Ліги націй за національну збірну та не зможе допомогти Барселоні у вкрай важливому поєдинку. Перший претендент на позицію Ракітіча – Артуро Відаль, який поступово адаптовується до гри Барселони. Інша опція – Серхі Роберто, однак іспанець може вийти і на позиції правого захисника. Все залежатиме від обраної тактики Ернесто Вальверде. У випадку виходу Роберто в центрі поля позицію правого захисника закриє Семеду.

2. Невизначеність з Коутінью та Дембеле

Бразилець через травму пропустив минулий матч Прімери проти Бетіса, але начебто готовий вийти на поле проти Атлетіко. Втім, певні сумніви щодо його стану здоров'я все ще є, але потенційна готовність Коутінью значно полегшує завдання Вальверде. Наразі саме Коутінью є головним кандидатом на вихід у старті на позиції вінгера.

Гірші справи з Дембеле. Так, француз начебто здоровий, проте має серйозні проблеми з дисципліною. Дійшло до того, що атакувальний хавбек навіть пропустив тренування без поважних причин та збрехав, що у нього болить живіт.

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Дембеле вже пропустив поєдинок проти Бетіса, не потрапивши у заявку через рішення Вальверде, який вирішив таким чином покарати француза. Чи повториться історія і цього разу – питання відкрите.

3. Центр захисту

Повернення в загальну групу Самюеля Умтіті – справжнє щастя для Вальверде, адже у каталонців серйозні проблеми в обороні. Французький захисник пропустив близько півтора місяця та готовий повернутись на поле. Також в центрі захисту може зіграти Лангле, який підміняв Умтіті, щоправда, далеко не завжди вдало.

Втім, остаточний вибір виключно за Вальверде. Саме баск визначить тактику та склад Барселони на один із центральних матчів сезону.

Матч Атлетіко – Барселона відбудеться на Ванда Метрополітано у суботу, 24 листопада. Після 12 турів каталонці лідирують у чемпіонаті Іспанії (24 очки), у мадридців на бал менше.