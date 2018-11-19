Барселона поставила ультиматум Дембеле – француз рискует остаться без футбола

Барселона недовольна образом жизни атакующего хавбека Усмана Дембеле и уже размышляет над продажей француза следующим летом.

Вингер Барселоны Усман Дембеле получил ультиматум от клуба. Француз должен пересмотреть свое поведение, иначе рискует остаться вне игры как минимум на ближайшие недели, сообщает Sport.es.

Дембеле может предстать перед судом за беспорядок и антисанитарию, оставленные в дортмундском доме

Недавно Дембеле пропустил тренировку Барселоны и соврал, что у него болел живот. Наставник каталонцев Эрнесто Вальверде уже не включил француза в заявку на матч Ла Лиги против Бетиса, однако наказание может оказаться более длительным.

Если Дембеле не пересмотрит своего отношения к работе, то рискует остаться вне игры на длительный срок. Более того, Барселона уже размышляет над продажей атакующего хавбека летом 2019 года за 100 млн евро.

В услугах Дембеле уже заинтересованы несколько клубов АПЛ, среди которых Арсенал и Ливерпуль.

Топ-5 самых ожидаемых трансферов зимы: Дембеле надоел Барселоне, Погба хочет к Роналду, сенсационный камбэк Ибры