Альмерия обречена на поражение в Бильбао. В последних трех матчах Ла Лиги, проведенных в пятницу, андалусийская команда проиграла – а вот Атлетик в трех последних пятницах праздновал победы. Казалось, что это всего лишь совпадение, однако странная статистика сработала!

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Баски устроили разгром. Счет на 10-й минуте открыл Гурусета, который завершил быструю атаку с прострелом Берчиче. На 62-й Дани Гарсия замкнул подачу Де Маркоса с правого фланга, удвоив преимущество хозяев, а на 81-й была поставлена точка. Нико Уильямс влетел на левый край штрафной и покатил под удар Вильялибре, тот пробить не смог, однако на добивании сыграл Сансет – 3:0!

Таким образом, Атлетик частично реабилитировался за разгром в баскском дерби с Сосьедадом. Подопечные Эрнесто Вальверде хотя бы на сутки вернулись в зону Лиги чемпионов, а вот Альмерия остается на дне с нулем побед в активе.

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