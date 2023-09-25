В истории Лиги чемпионов случались разные форс-мажоры и нетривиальные ситуации. Однако на вершине этого условного рейтинга расположился необычный случай, из-за которого было смещено время начала полуфинального поединка между Реалом и дортмундской Боруссией 1 апреля 1998-го.

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR вспоминает уникальную историю, предшествующую матчу на Сантьяго Бернабеу.

Реал Юппа Хайнкеса вплотную приблизился к первому за более чем 30 лет главному европейскому трофею. Мадридцы пробились в полуфинал ЛЧ и в стартовом поединке принимали дома Борусию, действующего победителя турнира. Футболисты торжественно вышли на поле, раздался гимн Лиги чемпионов. Капитаны Маноло Санчис и Штефан Ройтер обменялись вымпелами, а рефери Марио ван дер Энде готовился сообщить о начале матча.

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Некоторые болельщики хозяев настолько сильно ждали этого момента, что начали вылезать на сетку за воротами южной трибуны. В один момент, когда фанатов стало слишком много, сетка стала перегибаться. А вместе с ней – ворота, которые закреплялись к уже упомянутому заграждению.

На архивных кадрах заметно, как ворота постепенно заваливаются. Никакая сила не способна была остановить этот физический процесс. Наверное, для многих свидетелей этого события падение ворот казалось вечностью.

В итоге судье пришлось отправить команды в раздевалки. За это время работники стадиона принялись восстанавливать ворота. Но эта задача оказалась со звездочкой. Запасных ворот на Сантьяго Бернабеу не нашлось, так что рабочие начали ремонтировать уже сломанный каркас. В ход пошли молотки, зубила и деревянные бруски. Просто вдумайтесь в сюрреализм ситуации – Реал не мог начать один из важнейших матчей последних 30 лет из-за заваленных ворот…

И пока в Мадриде пытались сделать невозможное, вся Германия наблюдала трагикомедию по телевидению в сопровождении комментаторов RTL Марселя Рейфа и Гюнтера Яуха. Впоследствии о репортаже этих двух ребят скажут: "В Германии в тот вечер писали историю не только футбола, но и телевидения". Все 76 минут ожидания Рейф и Яух провели без пауз в прямом эфире. И выдали порцию отборного экспромтного юмора.

"Для всех вовремя не включившихся сообщаем: первый гол уже забит", – начали свой репортаж комментаторы. В процессе ремонта ворот оператор поймал необычный кадр – вода начала вытекать из того места, где фиксировалась стойка. Комментаторы предположили: "Кажется, они нашли подземную скважину… Или это нефть?" Когда камеры выхватили работников стадиона, пытавшихся распутать сетку, кто-то из пары Рейф-Яух выдал: "Они похожи на испанских рыбаков".

Яух впоследствии делился ощущениями: "Мы с Марселем вообразили, что фактически сидим дома, а каждый из нас уже выпил по два бокала пива". Правда, Рейф собственный стендап оценивал критично: "После игры я был уверен, что нас повесят. А Яух уверял, что мы получим приз". И действительно, вскоре комментаторов наградили Баварской телевизионной премией за импровизацию в эфире. А на Amazon даже сейчас можно приобрести аудиокнигу с легендарным комментарием Рейфа и Яуха.

Кстати, еще несколько слов о комментаторах. Начиная с 1999-го, Гюнтер Яух является неизменным ведущим немецкого варианта шоу "Кто станет миллионером?" А дедушка Марселя Рейфа зарабатывал на жизнь, производя мебель недалеко от Львова. По словам Марселя, его отцу, польскому еврею, чудом удалось спастись во времена Холокоста. Рейфа-старшего якобы в Бориславе на Львовщине эвакуировали из поезда, следовавшего в концентрационный лагерь для евреев.

Впрочем, вернемся на Сантьяго Бернабеу в первый день апреля 1998 года. В своем развлекательном диалоге комментаторы сумели предсказать ход событий:

Если у какого-нибудь болельщика в гараже завалялись лишние ворота, то он станет героем Мадрида. Пока же вместо крутого матча Лиги чемпионов мы следим за курсами домашнего мастера.

К счастью, герой в Мадриде нашелся. Агустин Эррерин, всю свою жизнь отработавший в мадридском клубе в качестве завхоза, в тот вечер сообразил быстрее всего. Он предложил привезти запасные ворота с тренировочной базы, расположенной в нескольких километрах от Сантьяго Бернабеу.

Агустин Эррерин, ставший клубной легендой, отошел в вечность в 2019-м

Собственно, сама поездка Эррерина за бесценным в тот вечер футбольным инвентарем овеяна легендами. Говорят, Агустину пришлось проявить незаурядные способности, чтобы мгновенно организовать транспорт, найти поздним вечером охранника на закрытой базе и в конце концов загрузить ворота в случайный автомобиль, которым управлял болельщик. Как бы там ни было, завхозу удалось все организовать и успеть в отведенное время (сначала делегат УЕФА предоставил Реалу 30 минут на устранение неисправностей, однако впоследствии увеличил техническую паузу до 90 минут).

Футболисты королевского клуба не подвели и выиграли в тот вечер 2:0 благодаря голам Фернандо Мориентеса и Кристиана Карамбе (Боруссия подавала протест, но УЕФА не нашла нарушений в действиях мадридского клуба). В ответном матче в Дортмунде команды голов не забивали, и это означало, что Реал вышел в финал. Что произошло там, все, вероятно, помнят. Поздний гол Предрага Миятовича принес Мадриду первый евротрофей за 32 года. А ловкий Агустин Эррерин стал народным героем.