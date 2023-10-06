Альмерія приречена на поразку в Більбао. У останніх трьох матчах Ла Ліги, проведених у п'ятницю, андалусійська команда програла – а от Атлетік у трьох останніх п'ятницях святкував перемоги. Здавалося, що це лишень співпадіння, однак дивна статистика спрацювала!

Реал звільнив тренера через три місяці – все через один лист Барселоні

Баски влаштували розгром. Рахунок на 10-й хвилині відкрив Гурусета, який завершив швидку атаку з прострілом Берчіче. На 62-й Дані Гарсія замкнув подачу Де Маркоса з правого флангу, подвоївши перевагу господарів, а на 81-й була поставлена крапка. Ніко Вільямс влетів на лівий край штрафного та покотив під удар Вільялібре, той пробити не зміг, однак на добиванні зіграв Сансет – 3:0!

Таким чином, Атлетік частково реабілітувався за розгром у баскському дербі з Сосьєдадом. Підопічні Ернесто Вальверде бодай на добу повернулись у зону Ліги чемпіонів, а от Альмерія залишається на дні з нулем перемог у активі.

"Здається, вони знайшли свердловину. Чи це нафта?": епічний вечір ЛЧ у Мадриді зі зламаними воротами і шоу коментаторів