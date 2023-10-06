Руководство Реала решило попрощаться с тренером из-за его приверженности к Барселоне.

Руководители мадридцев уволили тренера молодежной команды U-17 Адриа Диаса, который присоединился к клубу лишь в июле текущего года.

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Согласно информации The Athletic, руководству Реала не понравилось, что наставник направил письмо Барселоне, в котором поблагодарил каталонцев за поддержку в то время, когда его мать заболела раком. Диас работал в системе "блаугранас" на различных должностях с 2015 по 2019 годы.

Реал отрицает факт увольнения. Мадридцы утверждают, что Диас сам попросил уйти, чтобы воспользоваться возможностью работать в академии Леганеса. Впрочем, источники издания отмечают, что "сливочные" организовали трудоустройство, чтобы смягчить удар от его увольнения.

Реал обязался компенсировать всю зарплату Диасу, которую он должен был получить в течение действия однолетнего контракта.

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