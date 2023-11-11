Поединок в Бильбао имел большое значение как для Атлетика, так и для Сельты. Баски отставали от зоны ЛЧ на 4 очка, а снизу их поджимают Бетис и Реал Сосьедад – они держатся на расстоянии в 1-2 зачетных балла. Галисийцы же не знали побед в течение восьми туров, но в случае выездного триумфа над "львами" они покинули бы зону вылета.

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Словом, мотивация была огромной. Она вылилась аж в шесть забитых голов в основное время – по три от каждой из команд. Сельта в первом тайме дважды выходила вперед и дважды теряла преимущество, а на старте второго уже была вынуждена отыгрываться. Это удалось довольно быстро, а на 72-й минуте Аспас мог и четвертый мяч вколотить. Впрочем, Яго не реализовал пенальти.

Таким образом, 36-летняя легенда испортила себе праздник. Во встрече с Атлетиком именно он открыл счет, оборвав ужасную безголевую серию – Аспас не забивал в 26-ти матчах подряд, с 18 марта. Но галисийцам грех жаловаться, ведь именно Яго ассистировал на 3:3.

Все шло к ничейному счету, однако на последних секундах компенсированного времени баски заработали пенальти. Его реализовал Беренгер – 4:3! Атлетик празднует феноменальную победу и вплотную приближается к четвертой позиции. Сельта осталась в зоне вылета.

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