Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался об участии Андрея Лунина в матче против Валенсии в 13-м туре чемпионата Испании.

"Мы знаем, что Кепа травмирован, Лунин сыграет. Завтра Фран станет вторым вратарем. Мы очень доверяем ему. Всегда есть разговоры относительно иерархии голкиперов в команде.

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Когда играл Кепа, он делал все прекрасно. Андрей Лунин сыграл очень хорошо в Лиге чемпионов. У каждого могут быть менее удачные игры и тогда запасным нужно быть готовыми выйти на поле", – цитирует наставника "сливочных" Marca.

Напомним, что Реал сыграет против Валенсии, за которую выступает Роман Яремчук, 11 ноября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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