В рамках прем'єрного матчу 13-го туру Ла Ліги Атлетік і Сельта влаштували гольову феєрію з переможним для басків рахунком (4:3). Звіт читайте на "Футбол 24".

Поєдинок у Більбао мав велике значення як для Атлетіка, так і для Сельти. Баски відставали від зони ЛЧ на 4 очки, а знизу їх підтискають Бетіс і Реал Сосьєдад – вони тримаються на відстані у 1-2 залікових бали. Галісійці ж не знали перемог протягом восьми турів, але у випадку виїзного тріумфу над "левами" вони покинули б зону вильоту.

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Словом, мотивація була величезною. Вона вилилась аж у шість забитих голів у основний час – по три від кожної з команд. Сельта у першому таймі двічі виходила вперед і двічі втрачала перевагу, а на старті другого вже була змушена відігруватись. Це вдалося досить швидко, а на 72-й хвилині Аспас міг і четвертий м'яч вколотити. Втім, Яго не реалізував пенальті.

Таким чином, 36-річна легенда спаплюжила собі свято. У зустрічі з Атлетіком саме він відкрив рахунок, обірвавши жахливу безгольову серію – Аспас не забивав у 26-ти матчах поспіль, з 18 березня. Але галісійцям гріх скаржитись, адже саме Яго асистував на 3:3.

Все йшло до нічийного рахунку, однак на останніх секундах компенсованого часу баски заробили пенальті. Його реалізував Беренгер – 4:3! Атлетік святкує феноменальну перемогу й впритул наближається до четвертої позиції. Сельта залишилась у зоні вильоту.

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