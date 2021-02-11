Барселоне не повезло со жребием в полуфинале Кубка Испании – вместо Леванте ей в пару попала Севилья, которая в прошлом сезоне дважды отобрала очки у каталонцев. В 2021 году подопечные Лопетеги провели одиннадцать матчей, выиграв девять и потерпев всего одно поражение (от Атлетико). К тому же, первую встречу андалусийцы проводили дома, на Рамон Санчес Писхуан. Впрочем, команда Рональда Кумана после Нового года тоже набрала ход, выиграв десять из одиннадцати поединков и потерпев поражение только от Атлетика в финале Суперкубка.

Севилья – Барселона: онлайн-трансляция первого полуфинала Кубка Испании – как это было

У Севильи из изюминок в составе отличался разве что Алехандро Гомес, который только второй раз вышел в основе. Барселона же провела перестановки: Мингеса вернулся в центр обороны и расположился рядом с Умтити, правого фулбэка вышел играть Фирпо, а Месси стартовал с первых минут – опыт провального часа без Лео на Бенито Вильямарин тренерский штаб решил не повторять.

Первый тайм прошел в невысоком темпе и с небольшим количеством моментов, однако почти все они претендовали на взятие ворот. Каталонцы начали встречу лучше, прогнозируемо захватив контроль над мячом и едва не открыв счет на 11-й минуте. Гризманн закинул диагональ за спину защитникам на левый край штрафной, а Месси, оказавшись перед Буну, пробил низом в правый угол – голкипер парировал ногой! Кроме того, на 22-й минуте Лео стрелял с линии штрафной, однако это было слишком неточно. Это был последний удар гостей до перерыва.

Нельзя сказать, что Севилья правила балом после моментов Месси, однако андалусийцы шикарно жалили соперника по его слабостям. Ключевой тактической изюминкой хозяев стали походы в атаку центрбэка Кунде. На 19-й минуте Жюль получил шанс открыть счет: Жордан выполнил классную диагональ на правый фланг, Сусо расшатал де Йонга и выкатил передачу в штрафную на Кунде, а тот мощно пробил в дальний угол – мяч прошел рядом со штангой!

Вообще-то, походы Кунде к чужим воротам в позиционных атаках не являются новинкой, однако подопечные Рональда Кумана не сделали из этого никаких выводов. За это Жюль наказал Барсу на 25-й минуте, обыгравшись с Фернандо перед штрафной, эффектно обойдя Умтити и пробив метров с восьми – 1:0!

Во второй половине первого тайма содержание игры не менялось. Каталонцы бесцельно катали мяч на грани центральной и чужой трети поля, а андалусийцы время от времени вылетали в быстрые атаки через фланги. Дважды они могли завершиться голом.

Так, на 42-й минуте Видаль запустил в проход по правому флангу Эн-Несири, а тот вошел в штрафную и финтом ушел от Умтити – впрочем, марокканец потерял равновесие. В компенсированное же время Эскудеро получил передачу на линию штрафной и выстрелил под перекладину – тер Штеген парировал в сногсшибательном прыжке.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Севильи, а на старте второго тайма счет мог измениться в пользу обеих команд. Активнее начали хозяева, которые провели две быстрые атаки – Ракитич на 48-й минуте стрелял метров с 20-ти, а Эн-Несири на 53-й переиграл Мингесу и готов был пробивать с левого края штрафной. В обоих случаях спас Умтити.

Барса ответила прорывом Месси на 55-й – в завершении эпизода Лео обыгрался с де Йонгом на линии штрафной и нанес удар под левую стойку. Буну парировал! После этого Дембеле попытался закрутить мяч с углового в ворота, но Буну успел выбить сферу.

В середине второго тайма Барселона серьезно прибавила в активности, но набрать необходимый темп мешала тактика мелкого (и не очень) фола со стороны Севильи – "рохибланкос" не боялись лететь в подкаты и получать желтые карточки. При этом андалусийцы не забывали и о своих быстрых атаках, которые Лопетеги решил освежить тройной заменой – вместо Гомеса, Эскудеро и Хордана вышли де Йонг, Эль-Хаддад и Рекик.

Все это определенное время позволяло держать гостей на дистанции, однако постепенно каталонцы перешли от давления к обострению. Так, на 71-й минуте Месси получил передачу на левый край штрафной и мощно выстрелил в касание из-под Видаля – мяч прошел рядом со штангой. На 73-й Альба требовал пенальти после фола Сусо прямо на границе штрафной, но Матео Лаос решил, что Жорди сбивали до линии.

На 76-й же минуте метров с 22-х выстрелил Дембеле – очень неточно. После этого каталонцы провели еще несколько хороших атак с очень близкими подходами к воротам, но без ударов. Севилья явно подсела.

Постепенно команде Лопетеги удалось выровнять ход встречи, чему поспособствовали и две дополнительные замены – на 80-й минуте на поле вышли Гудель и Торрес. В эндшпиле встречи Барса притихла, и Рональд Куман решился сделать первую замену. На 85-й минуте Педри заменил Пуч, однако именно в этот момент сработали ходы Лопетеги: Торрес нашел на левом фланге Эль-Хаддада, а тот вырезал прекрасную передачу Ракитичу на ход по левому флангу – Умтити же не выдержал линию офсайда и скользнул при рывке за хорватом. Иван ворвался в штрафную, прицелился и пробил над плечом тер Штегена. 2:0!

Барселона на сдавалась. Рональд Куман на 87-й минуте бросил в бой Тринкау, а Месси на 90+1-й мощно выстрелил со штрафного метров с 22-х – Буну вытащил мяч из-под ближней стойки! В конце концов, свисток Матео Лаоса сообщил о уверенной победе Севильи.

Теперь Барселона должна устроить разгром в ответном матче, который проведут на Камп Ноу 3 марта.

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