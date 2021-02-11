Жоан Лапорта, которого называют фаворитом в президентской гонке Барселоны, имеет свой план развития клуба.

Лапорта намерен пригласить в кресло спортивного директора Матеу Алемани, который известен своей работой в Валенсии, сообщает RAC1.

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Усилить команду потенциальный президент планирует защитником "летучих мышей" Хосе Гайей, защитником Манчестер Сити Эриком Гарсией, а также будет искать футболиста на позицию центрфорварда. Спокойно может спать нападающий каталонцев Усман Дембеле, с которым Лапорта планирует продлить контракт.

Напомним, выборы президента Барселоны состоятся уже 7 марта.

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