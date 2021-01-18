У фінал нікому не потрібного Суперкубка Іспанії (Саудівська Аравія відмовилася його приймати в цьому сезоні, немає вболівальників, насичений графік) вийшли Барселона та Атлетік. Каталонці в серії пенальті здолали Реал Сосьєдад, а хлопці з Більбао, сенсаційно прибивши мадридський Реал, позбавили нас Ель Класіко.

Більше, ніж Суперкубок – Барселона змушена приборкати "левів", щоб перервати жахливу серію без трофеїв

Вирішальний матч турніру розпочався досить нудно – першого удару довелося чекати до середини тайму. Капа додав хоч якоїсь активності та розрядив гармату, з якою впорався тер Штеген. Барселона вперше пробила по воротах ще через 10 хвилин – Мессі з-за меж штрафного послав м'яч над "дев'яткою".

Атлетік загалом непогано грав: осмислений вихід з оборони, короткі передачі з просуванням, грамотний розвиток атак. Проблеми виникали вже в завершальній стадії. У Барселони, до речі, також. Форварди "блаугранас" не розуміли один одного і дуже легко втрачали м'яч, жодних складних завдань перед обороною Більбао ніхто не ставив.

Ближче до перерви нарешті з'явилося видовище. Мессі класним пасом підключив зліва Альбу, а той дав пас у відповідь в центр штрафного – Лео пробити не дали, але Грізманн без перешкод загнав м'яч у сітку.

Барселона реалізувала перший свій момент, однак Атлетік відповів буквально в наступній атаці. Каталонці залишили Вільямса вільним перед штрафним майданчиком, а темношкірий баск вирізав ідеальний пас на Де Маркоса, який вистрибнув з-за спини Альби та зрівняв рахунок.

Барселона – Атлетік – 2:3 – відео голів та огляд фіналу Суперкубка Іспанії з історичним вилученням Мессі

Події на полі найкраще передала палітра емоцій Марселіно. Спершу тренер Атлетіка жбурнув пляшку об газон і кипів від злості, а вже через хвилину – радісно стрибав, розхлюпуючи воду. Пляшки могли знову постраждати на старті другого тайму. Мессі небезпечно пробив зі штрафного (м'яч розминувся зі стійкою), а Рауль Гарсія забив з навісу Муньяїна, але VAR зафіксував офсайд.

Барселона більше контролювала м'яч, але Атлетік тримався гідно. Вільямс мав розкішний шанс знову вивести "левів" вперед, однак з вигідної позиції пробив повз ворота. А от Барселона не пробачила. Дембеле і Альба грамотно розіграли на лівому фланзі, пішов простріл у штрафний майданчик, де чатував Грізманн. Француз легко оформив дубль (провівши загалом хороший матч)!

Дембеле, Грізманн, Мессі та Де Йонг розігнали перспективну контратаку, якою могли зняти всі питання ще до фінального свистка, але Френкі реалізувати її не зумів. Атлетік спробував повернутися в гру. І повернувся! Муньяїн вирізав ще одну подачу-цукерочку зі штрафного, а Вільялібре виграв позиційну боротьбу перед воротами, забив і перевів гру в овертайми.

А додаткова 30-хвилинка розпочалася з шедевра Вільямса, якому вкотре дали забагато свободи на лінії штрафного. Іньякі отримав пас від Муньяїна та пробив точнісінько в дальню "дев'ятку". Краса!

Iñaki Williams mete un golazo para poner por delante al Athletic (2-3) #BarcelonaAthletic pic.twitter.com/sFeCD28qph — ElHuffPost Deportes (@HuffPostDeporte) January 17, 2021

Барселона намагалася врятуватися, але загрожувала воротам басків лише зі стандартів. Атлетік вистояв і виграв Суперкубок Іспанії, знявши скальп з Реала та Барси! Вільямс (гол + асист) – топ! Муньяїн (два асисти) – топ! Марселіно – топ!

А каталонці продовжують існувати без трофеїв з сезону-2018/19. Мессі провів далеко не найкращий матч, а на останніх хвилинах ще й зганьбився, заробивши вилучення за удар суперника по голові... Перша червона картка Мессі в клубній кар'єрі!