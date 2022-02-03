Атлетик – Реал: Анчелотти оставил Лунина вне стартового состава на четвертьфинал Кубка Испании
21:41 - Читати українською
Атлетик и Реал встретятся в рамках 1/4 финала Кубка Испании.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти объявил стартовый состав на поединок с Атлетиком Бильбао.
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Андрей Лунин остался на скамейке запасных, хотя украинец защищал ворота мадридцев в двух предыдущих кубковых матчах "сливочных" против Алькояно (3:1) и Эльче (2:1). Похоже, наставник решил не экспериментировать с составом, учитывая соперника и стадию турнира.
Стартовый свисток матча Атлетик – Реал прозвучит в 22:30.
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