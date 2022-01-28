Главный тренер Реала Карло Анчелотти называет Тибо Куртуа лучшим вратарем планеты, и это небезосновательно.

На официальной странице Реала в Instagram появилась нарезка красивы сэйвов от основного голкипера мадридцев Тибо Куртуа.

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В подборку также вошла отличная игра бельгийского вратаря в матче против Шахтера в рамках Лиги чемпионов, где Марлос исполнял хитрый удар, но Тибо отреагировал блестяще.

Напомним, именно благодаря надежности Куртуа украинский голкипер Андрей Лунин пока исполняет роль только запасного в Реале. Хотя в нынешнем сезоне Андрею уже доверили сыграть в двух матчах Кубка Испании.

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