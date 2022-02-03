Атлетік – Реал: Анчелотті залишив Луніна поза стартовим складом на чвертьфінал Кубка Іспанії
21:30 - Читать на русском
Атлетік та Реал зустрінуться в рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії.
Головний тренер Реала Карло Анчелотті оголосив стартовий склад на двобій з Атлетіком Більбао.
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Андрій Лунін залишився на лаві запасних, хоча українець захищав ворота мадридців у двох попередніх кубкових матчах "вершкових" проти Алькояно (3:1) та Ельче (2:1). Схоже, наставник вирішив не експериментувати зі складом, зважаючи на суперника та стадію турніру.
Стартовий свисток матчу Атлетік – Реал пролунає о 22:30.
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