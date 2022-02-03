Головний тренер Реала Карло Анчелотті оголосив стартовий склад на двобій з Атлетіком Більбао.

Реал опублікував найкращі сейви Куртуа – конкурент Луніна виправдовує своє місце у воротах

Андрій Лунін залишився на лаві запасних, хоча українець захищав ворота мадридців у двох попередніх кубкових матчах "вершкових" проти Алькояно (3:1) та Ельче (2:1). Схоже, наставник вирішив не експериментувати зі складом, зважаючи на суперника та стадію турніру.

Стартовий свисток матчу Атлетік – Реал пролунає о 22:30.

"Він не повинен тут бути": іспанські ЗМІ тиснуть на Анчелотті через Луніна, а фани Реала обрали йому ідеальний клуб