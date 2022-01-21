Розпочинаємо з видання AS, яке напередодні матчу змусило похвилюватися за ігрові перспективи Андрія. Річ у тім, що до появи офіційної інформації про відсутність Куртуа, мадридські журналісти розкручували версію із можливою "зрадою" на воротарській позиції. Мовляв, Анчелотті серйозно налаштований виграти Кубок, а сюрпризи нікому не потрібні, тому бельгієць забере у Луніна останні "крихти". Зрештою будь-які сумніви розвіялися через хворобу Тібо.

Порятунок Луніна від фіаско у відеоогляді поєдинку Ельче – Реал – 1:2

Аналізуючи виступ кожного гравця Реала на Мартінес Валеро, AS позитивно відгукується про українця: "Комфортні умови. Каррільйо двічі дошкуляв йому в дебюті. Спершу Мадрид фантастично виручила поперечка, а після удару головою Лунін продемонстрував справжній клас. Згодом Ельче перейде на контргру, без особливих наслідків для молодого кіпера. Вже у овертаймі він парирував гарматний постріл колись перспективного вихованця Барси – Гамбау – зі штрафного, правильно обравши позицію. А рикошет від Себальйоса – просто нещасний випадок. Тут не впорався б жоден воротар. Виступ схвалено", – зазначає AS.

На останніх хвилинах зустрічі нашого чемпіона світу врятувало дивне, на перший погляд, рішення арбітра. Фідель "прошив" Андрія ударом у ближній кут, і можна лише уявити, скільки було б розмов, якби цей м'яч зарахували... Хоча Лунін був прикритий двома гравцями. Масну крапку в цій історії поставили експерти El Chiringuito: "Навіть якщо фолу на Васкесі не було, вінгер Ельче перебував у офсайді". До слова, на головному телевізійному майданчику Іспанії прискіпливо розбирали гру Марсело, Азара і Себальйоса, гравців-невдах, що рідко потрапляють до складу. Луніна відзначають скупим, але приємним "надійно".

Андрій непогано працював ногами, видавши 90% точності передач (18/20). У цьому компоненті він сильно додав, попри те що Анчелотті не вимагає у своїх кіперів активної допомоги під високим пресингом. Той же Куртуа якісно грає ногами лише на лінії. Та для статистичного порталу SofaScore – цього недостатньо. Вихованець Металіста й Дніпра отримав третій найнижчий бал серед основних (6.8), менше тільки у Родріго (6.9) та Йовіча (6.4)

Парадокс, адже авторитетна Marca, навпаки, хвалить українця за відчутний прогрес у передачах, зокрема й дальніх (2/4). "Виважений і спокійний", – пише видання. Йому поставили другу найвищу оцінку серед зіркових резервістів (2). Він обійшов Камавінгу, Родріго, Йовіча, Васкеса і Феде, який поволі набирає форму (у всіх – одиниця). Загалом же Андрія оцінили на рівні Крооса, Каземіро чи Алаби. Вперед вирвалися лише двоє реінкарнованих – Азар і Марсело.

Defensa Central найсмачніше описує гру 22-річного портеро: "Виконав кілька хороших сейвів, упевнено провів усі 120 хвилин. Анчелотті привітав його після матчу. У нього була дуже складна місія – замінити Куртуа, і йому це вдалося. Мадрид все ще живий у Кубку Короля завдяки голу Азара, проте Лунін теж був визначальним. Зараз невідомо, чи вийде українець на матч 1/4, можливо, Анчелотті поверне Куртуа, проте він заслуговує грати до самого фіналу".

Він чудовий воротар з великим майбутнім. Лунін завжди використовує шанс". DC ставить його в один ряд з Модрічем, Віні та Іско, які отримали тверді вісімки – друга найвища оцінка в команді. Азар – знову поза конкуренцією (максимальні 10). Схожі бали виставив популярний серед фанів Реала портал Madrid Xtra (153 тис. підписників у Twitter). Андрій знову не поступається володарю ЗМ-2018 або Каземіро.

У соціальних мережах фани Реала вже підшуковують Луніну новий клуб. На їхню думку, він не повинен сидіти у глухому запасі. Якщо жовта каталонська преса відправляє Андрія у Ліверпуль, то прихильники "бланкос" мислять раціональніше. Уболівальники Ов'єдо, за який українець виступав на правах оренди, продовжують моніторити ситуацію.

"Дуже хороший воротар. Лунін мені страшенно подобається. Можемо орендувати його Аяксу, нехай там розвивається. Натомість потрібно шукати якісного кіпера, який погодиться бути резервістом.

"Лунін – дуже класний голкіпер. Шкода, що його конкурент – Куртуа. На місці керівництва клубу, я відправив би його в оренду".

"Лунін – чудовий, але він не може бути другим воротарем у Реалі".

"Лунін, як же ми сумуємо за тобою в Ов'єдо. Фантастичний воротар, але, на жаль, без ігрової практики. Якби Лунін був зараз у Ов'єдо, ми боролися б за плей-офф".

Реал у меншості здобув вольову перемогу над Ельче – Лунін зробив 2 сейви й пропустив скандальний гол, який не зарахували