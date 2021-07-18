Атланта Юнайтед звільнила Хайнце
18 липня 22:55 - Читать на русском
Аргентинський фахівець Габріель Хайнце залишився без роботи.
Габріель Хайнце не зміг протриматись у кріслі головного тренера Атланта Юнайтед навіть року, клуб на своєму офіційному сайті повідомив про звільнення наставника.
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"Це не те, що ми планували робити посеред сезону, але це правильний крок для клубу", – прокоментували звільнення у клубі. Хайнце тимчасово замінить його помічник Роб Валентіно.
Після 13-ти турів МЛС Атланта Юнайтед розташувалась на 10-й сходинці Східної конференції.
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