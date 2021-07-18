Неординарный эпизод случился во время матча МЛС между Сан-Хосе и Колорадо.

После одного из спорных эпизодов главный тренер Сан-Хосе Матиас Алмейда на повышенных тонах обратился к арбитру встречи.

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Все могло бы обойтись, но переводчик Алмейды перевел его слова, сохранив жестикуляцию. Как ни странно, рефери не простил такого отношения, но удалил именно переводчика, а тренер остался на скамейке запасных.

К слову, матч завершился со счетом 1:1. Сан-Хосе с 12 очками занимает одиннадцатое место в Западной конференции, а Колорадо с 21 очком расположился на четвертой строчке.

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